Alfred 5.5 wird visueller und integriert KI

Die Produktivitäts-App Alfred hat vor allem auf den Rechnern von altgedienten Mac-Nutzern einen festen Platz. Bereits mehrfach ausgezeichnet, trägt Alfred dazu bei, die Arbeit an Apple-Rechnern effizienter zu gestalten und mit Hilfsmitteln wie Tastenkürzeln oder Texterweiterungen generell zu beschleunigen. Auf dem offiziellen Vertriebskanal von Alfred ist weiterhin die vor zwei Jahren vorgestellte Version 5 aktuell. Interessierte Nutzer haben jetzt allerdings auch Zugriff auf eine Vorabversion von Alfred 5.5.

Die Alfred-Entwickler versprechen mit dem Update auf Version 5.5 eine völlig neue Art, mit ihrer Anwendung zu interagieren. Unter anderem will Alfred 5.5 die Anwendung auch zeitgemäßer und optisch ansprechender machen, indem sie um grafische und interaktive Darstellungsoptionen erweitert wird.

Mit der Zeit gehen die Alfred-Entwickler auch bei der Integration von künstlicher Intelligenz. Die App bietet in der kommenden Version nicht nur um Markdown-Unterstützung erweiterte Textfenster, sondern damit verbunden auch die Möglichkeit, künstliche Intelligenz in Form von ChatGPT und DALL-E vollumfänglich zu integrieren und auf dieser Basis per Texteingabe schriftliche Antworten zu generieren oder direkt Bilder zu erstellen.

Für auf diese Erweiterung neugierige Alfred-Nutzer bieten die Entwickler direkt einen Beispiel-Workflow zum Download an. Voraussetzung für dessen Verwendung ist selbstredend die Installation der öffentlichen Beta-Version von Alfred 5.5.

Alfred 5.5: Download und Änderungen

Eine Übersicht der wichtigsten mit Alfred 5.5 verbundenen Neuerungen haben die Entwickler hier zusammengestellt. Wer darüber hinaus ins Detail gehen will, findet hier das vollständige Änderungsprotokoll sämtlicher Versionssprünge von Alfred.

Alfred 5.5 wird als kostenloses Update für alle Powerpack-Nutzer von Alfred erscheinen. Mit eingeschränktem aber dennoch stattlichem Funktionsumfang lässt sich die Anwendung kostenlos laden und verwenden.