Updatest: Eine mögliche Alternative zu MacUpdater?

Die Zukunft der Update-Verwaltung auf dem Mac ist in Bewegung. Seit Mai berichten wir über die unklare Perspektive von MacUpdater, dessen Weiterentwicklung zum Jahresende voraussichtlich eingestellt wird. Ob sich ein Käufer findet, der das Projekt fortführt, ist weiterhin offen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir euren Blick kurz auf Updatest lenken, eine neue Anwendung, die verschiedene Update-Quellen auf dem Mac zusammenführt und aktuell in einer öffentlichen Betaphase verfügbar ist.

Einheitliche Verwaltung für App-Updates

Updatest bündelt Aktualisierungen aus Homebrew, dem Mac App Store und Programmen, die das Sparkle-Framework nutzen. Die Software zeigt verfügbare Versionen in einer gemeinsamen Oberfläche an und erleichtert die Entscheidung, welche Aktualisierungen installiert werden sollen. Anwender können Programme auswählen, mehrere Updates gemeinsam ausführen oder einzelne Versionen bewusst überspringen.

Die Anwendung unterstützt zudem die Integration vorhandener Installationen in Homebrew. Dieser Prozess wird grafisch aufbereitet, was die Auswahl passender Paketnamen vereinfacht. Einstellungen und lokal gespeicherte Daten bleiben dabei erhalten. Die Lösung richtet sich an Nutzer, die Homebrew zur zentralen Verwaltung einsetzen möchten, aber die Konfiguration nicht manuell über das Terminal vornehmen wollen.

Zusatzfunktionen, Datenschutz und Lizenzmodell

Updatest bietet Einblicke in technische Details der installierten Programme. Die Informationen umfassen Versionsangaben, Entwicklerdaten, Dateigrößen und verfügbare Downloadlinks. Auch Sicherheitsmerkmale wie Signaturen oder Gatekeeper-Prüfungen lassen sich einsehen. Die gesamte Verarbeitung findet auf dem jeweiligen Mac statt.

Die Entwickler betonen, dass keine Nutzungsdaten erhoben und keine Informationen an externe Server übertragen werden. Der Datentransfer vom Gerät wird lediglich zum Abgleich von Versionsinformationen genutzt.

Das Lizenzmodell ist einfach gehalten. Die Einzelversion kostet $10 gilt und für drei Geräte, die Haushaltslizenz für bis zu zehn Macs kostet $20. Während der Betaphase steht ein kostenloser Testzeitraum zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft von MacUpdater dürfte Updatest für viele Nutzer eine interessante Option darstellen, da die Anwendung verschiedene Quellen bündelt und ohne serverbasierte Abhängigkeiten auskommt.

Ebenfalls sehenswert sind Alternativen wie Latest oder Applite.