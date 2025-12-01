Müller trifft auf Messi: MLS-Samstagsspiel zur deutschen Prime Time

Inter Miami empfängt am kommenden Samstag die Vancouver Whitecaps. Für deutsche Zuschauer ergibt sich dabei eine seltene Gelegenheit. Das Spiel findet um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt und kann ohne zusätzliche Kosten über Apple TV verfolgt werden.

Ein gesonderter MLS Season Pass ist für diese Begegnung nicht erforderlich. Die Begegnung im Chase Stadium punktet zudem mit zwei international bekannten Spielern, die in ihren Ligen über viele Jahre prägend waren: Lionel Messi bei Inter Miami und Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps.

Apple plant vollständige Integration der MLS

Ab der Saison 2026 werden sämtliche Partien der Major League Soccer in das reguläre Apple TV Abonnement integriert – ifun.de berichtete. Diese Entscheidung folgt auf eine Phase, in der Apple den bisherigen Season Pass angeboten hat und damit bereits erste Erfahrungen im Bereich Sportstreaming sammeln konnte. Künftig sollen alle Spiele der regulären Saison, die Playoffs sowie zusätzliche Wettbewerbe wie der Leagues Cup oder das MLS All Star Game innerhalb eines einzigen Angebots abrufbar sein. Regionale Beschränkungen sollen entfallen.

Die Inhalte stehen laut Ankündigung in mehr als 100 Ländern bereit, sodass internationale Fans ohne Umwege auf die Übertragungen zugreifen können.

Senderechte für 10 Jahre

Der Zusammenschluss von MLS und Apple wird damit ausgebaut und soll den Zugang zu den Partien vereinfachen. Die Liga feiert in diesem Jahr ihre dreißigste Saison und verzeichnet stabile Zuschauerzahlen im Stadion sowie wachsende digitale Reichweiten.

Für Apple ergibt sich eine Ergänzung zum bisherigen Sportangebot, das bereits Baseballübertragungen und einzelne Motorsportformate umfasst. Die MLS setzt auf eine Bündelung ihrer Inhalte, um Fans in der Zeit vor der Weltmeisterschaft 2026 konstant zu erreichen.

Apple hatte sich die Senderechte für die amerikanische Fußballprofiliga im Juni 2022 für zehn Jahre am Stück gesichert.