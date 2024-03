Applite: Ein alternativer Mac App Store, ganz ohne Bezahloption

Die Mac-Anwendung Applite haben wir euch erstmals zu ihrem Debüt im vergangenen Jahr vorgestellt. Die kostenfreie Desktop-Anwendung lässt sich am besten als alternativer Mac App Store beschreiben, der den Download von Anwendungen zulässt, die im offiziellen Mac App Store häufig gar nicht gelistet sind.

Installation und Update-Verwaltung

Technisch handelt es sich bei Applite lediglich um eine benutzerfreundliche Oberfläche für den Paketmanager Homebrew, der als Open Source Projekt entwickelt wird und fortgeschrittenen Anwendern die Installation kleiner und größerer Applikationen über das macOS-Terminal ermöglicht.

Mit dem Open-Source-Projekt Applite haben seit dem vergangenen August auch all jene Anwender Zugriff auf die Homebrew-Installation ausgesuchter Anwendungen, die sich im Terminal ihres Macs ansonsten eher unwohl fühlen.

Diesen Anspruch formuliert auch das Entwicklerteam, das vor allem Nutzer mitnehmen möchte, die technisch weniger versiert sind und Wert auf eine komfortable Bedienung legen. So lässt sich Applite durchaus mit Apples Mac App Store vergleichen. Auch hier können beliebige Anwendungen per Mausklick installiert werden. Zuvor lässt sich das in Kategorien gegliederte Software Angebot durchforsten und entdecken.

Benutzeroberfläche für Homebrew

Applite stellt für viele der gelisteten Applikationen Kurzbeschreibungen zur Verfügung, verlinkt auf die Entwickler-Webseite und gestattet die Suche im eigenen Katalog. Hier können auch Anwendungen wie Skype, Dropbox oder Microsoft Excel installiert werden, die allesamt direkt von den jeweiligen Webseiten der Hersteller geladen und auf eurem System eingerichtet werden.

Dabei ist wichtig zu beachten, dass Applite keine Verwaltung bereits installierter Anwendungen ermöglicht. Um von der Update-Funktion zu profitieren, müssen vorhandene Apps gelöscht und über Applite neu installiert werden.

Insgesamt stellt die Anwendung einen einfachen Zugriff auf ungefähr 4000 Mac Applikationen zur Verfügung und wurde erst in dieser Woche das letzte Mal aktualisiert. Applite nimmt weniger als 10 Megabyte Speicherplatz in Anspruch und setzt lediglich voraus, dass Homebrew auf eurem System bereits installiert ist.