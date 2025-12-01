ifun.de — Apple News seit 2001. 45 263 Artikel

Preisverfall zum Jahresende: Moderne Mähroboter von MOVA und Dreame
Der 1. Dezember zählt traditionell nicht zu den typischen Kaufdaten für Gartengeräte. Dennoch lohnt in diesem Jahr ein Blick auf zwei moderne Mähroboter, die wir auf ifun.de im Laufe des Sommers getestet haben. Sowohl der MOVA 1000 als auch der Dreame A1 Pro sind aktuell mit wirklich substanziellen Preisreduzierungen erhältlich.

Lasst uns mit den rohen Zahlen einsteigen:

Beide Mähroboter setzen auf eine Rasenpflege ohne Begrenzungsdraht und richten sich an Nutzer, die Wert auf einfache Inbetriebnahme und zuverlässige Navigation legen. Die zwei Geräte verfolgen zudem einähnliches Grundkonzept. Sie erstellen während der Ersteinrichtung eine digitale Gartenkarte, orientieren sich per LiDAR und arbeiten nach dem Mulchprinzip. Unterschiede ergeben sich vor allem bei Ausstattung, Bedienung und Flächenleistung.

MOVA 1000 – unser Gartenfavorit 2025

Der MOVA 1000 hat in unserem Test vor allem durch seine unkomplizierte Einrichtung überzeugt. Die Ladestation wird an einer Steckdose platziert, danach fährt man den Roboter einmal entlang der Rasenbegrenzung.

Mova1000 Fahrt 2

Die dabei erzeugte digitale Karte dient als Basis für Sperrzonen und Mähbereiche. Physische Hilfsmittel sind nicht erforderlich. Das Gerät erkennt größere Hindernisse selbstständig und meidet definierte Bereiche zuverlässig. Die App bietet übersichtliche Steuerungsmöglichkeiten, darunter Mähmuster, Nachtgeschwindigkeiten und gezielten Kantenschnitt. Mit bis zu 1.200 Quadratmetern pro Tag im Effizienzmodus eignet sich der MOVA 1000 besonders für mittelgroße Gärten.

Sensorik, Regenerkennung, ein leiser Betrieb und geländegängige Räder runden das Profil ab. Ein optionales 4G-Modul erweitert den Diebstahlschutz und ermöglicht den Fernzugriff.

MOVA 1000, Mähroboter 360° 3D LiDAR kabellose Einrichtung & genaue Kartierung bis 1000 m², Mähroboter ohne... 749 EUR 1.199,00 EUR

Dreame A1 Pro für bis zu 2.000 m2

Der Dreame A1 Pro verfolgt einen ähnlichen Ansatz, richtet sich jedoch an größere Gärten und Anwender, die mehr Steuerungsmöglichkeiten direkt am Gerät wünschen. Die Einrichtung erfolgt identisch durch das Abfahren der Rasenkante, die Navigation basiert ebenfalls auf LiDAR.

A1 Pro Garten Im Betrieb

Hinzu kommt ein Bedienfeld mit Display und Jog-Dial, das spontane Eingriffe ohne Smartphone erlaubt. Der A1 Pro bewältigt im Effizienzmodus Flächen bis zu 2.000 Quadratmeter pro Tag. Gehäuse, Sensorik und Reifen sind auf wetterfeste und stabile Nutzung ausgelegt. Die App ermöglicht detaillierte Einstellungen zu Mähintervallen, Schnitthöhen und Reaktionen auf Wetteränderungen. Ein akustischer Alarm beim Anheben und App-Benachrichtigungen erhöhen die Sicherheit.

Beide Geräte sind empfehlenswert. Das Mova-Modell, für nur etwas über 700 Euro, ist derzeit ein absolutes Schnäppchen.

dreame Intelligenter Mähroboter A1 Pro ohne Begrenzungskabel, 360°3D LiDAR, Drahtloser Umfang, 2000m², App-Steuerung,... 865 EUR 1.599,00 EUR


01. Dez. 2025


  • Lieber den Mova jetzt kaufen oder im Frühjahr? Ob der Preis wegen Nachfolgemodell gleich bleibt?

    • Die 749€ sind ein super Preis für das Gerät. Ich habe damals über das Einführungsangebot 1099€ gezahlt und dazu einen Mova Gutschein in Höhe von 149€ mitgenommen. Da ich eine Garage schon separat gekauft habe, gab es damit dem grossen 5Ah Akku umsonst.

      Würde das Teil jederzeit wieder kaufen.

  • Haben den MOVA 1000 bei meiner Mutter seit nem halben Jahr im Einsatz, tolles Gerät und auch echt gute App!

