Update-Lawine: Apple aktualisiert macOS, HomePod und Apple TV

Apples Siri-Lautsprecher freuen sich über den Ausbau der Stimmerkennung. Diese soll nach Angaben des Changelogs nun für bis zu sechs Nutzer in einem Zuhause auf Englisch (in der Region Indien) und auf Italienisch (in Italien) funktionieren. Zudem wird der HomePod mit Leistungsverbesserungen und Stabilitäts-Optimierungen versorgt.

Für Mac-Anwender, die ohnehin mit macOS Monterey arbeiten, steht in den Systemeinstellungen jetzt die Aktualisierung auf macOS 12.2 zur Verfügung. Wie auch die Updates für iPad und iPhone räumt der knapp 2 Gigabyte große Download eine Sicherheitslücke in Safari aus der Welt, den eine Auswahl der zuletzt besuchten Webseiten preisgeben konnte und von Apple lange Zeit ignoriert worden war. Weitere Hinweise auf zusätzliche Ergänzungen fehlen den Updaten-Notizen hingegen. Zur Erinnerung: Anwender warten schon länger auf die Universal Control genannte Tastatur-Übergabe vom iPad zum Mac und umgekehrt.

