Wegen Corona-Podcasts: Spotify verliert erste Top-Alben

Zum Jahreswechsel forderten 270 Wissenschaftler Spotify in einem offenen Brief daraufhin auf, den Podcast (insbesondere die Folge 1757) wegen der Verbreitung von Missinformationen aus dem Programm zu nehmen.

„The Joe Rogan Experience“ gehört zu einem der populärsten Podcasts in den Vereinigten Staaten und verzeichnete vor seinem Übergang in die Spotify-Exklusivität rund 200 Millionen Downloads pro Monat. Der namensgebende Moderator, der auch als Comedian und Kampfsport-Kommentator aktiv ist, ist dafür bekannt auch kontroversen Standpunkten eine Plattform zu bieten.

Spotify hatte die Rechte an dem mehrstündigen Talk-Show-Podcast „The Joe Rogan Experience“ bereits 2020 gekauft und diesen 2021 in die Spotify-Exklusivität überführt. Konnte das Format bis dahin noch weitgehend frei auf YouTube und im Netz konsumiert werden, können Joe-Rogan-Fans seit 2021 die jeweils neuesten Folgen nur noch auf Spotify hören.

