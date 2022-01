Safari gibt Nutzerdaten preis: Apple seit November untätig

Dass der Gang an die Öffentlichkeit Apple zum schnellen nachbessern motivieren könnte, zeigen die jüngsten Aktualisierungen für iPadOS und iOS die am vergangenen Mittwoch ausgegeben wurden. Auch Version 15.2.1 der mobilen Betriebssysteme schloss eine Sicherheitslücke über die Apple schon mehrere Monate im Bilde war, die allerdings erst öffentlich gemacht werden musste, um von Apples Ingenieuren auch gestopft zu werden.

Dieser betont , dass man die aufgespürte Schwachstelle selbst nicht nutzen würde und auf eine schnelle Reaktion Apples hofft. Allerdings ist Cupertino bislang selbst nicht tätig geworden. So sei Apple bereits im November 2021 über die Schwachstelle informiert worden, dennoch sei diese auch in den jüngsten Versionen des Safari-Browsers noch vorhanden.

Insert

You are going to send email to