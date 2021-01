Unerlaubte Telefonwerbung: Bundesnetzagentur verhängt Bußgeld

Alle Jahr wieder macht die Bundesnetzagentur Hoffnung, dass die Behörde auf Anwenderbeschwerden hin tatsächlich auch aktiv wird. Aktuell sieht sich das Call-Center „Cell it! GmbH & Co. KG“ mit einer aufgrund von unerlaubter Telefonwerbung verhängten Geldbuße in Höhe von 145.000 Euro konfrontiert.

Hinter den Kulissen hat die Maßnahme der Bundesbehörde aber auch Sky Deutschland und den Mobilfunkanbieter Mobilcom-debitel getroffen. Beide Unternehmen hatten die Dienstleistungen von „Cell it!“ in Anspruch genommen und bekamen damit zusammenhängend bereits hohe Bußgelder auferlegt. Sky wurde schon vor gut einem Jahr vorgeworfen, dass nicht mit der gebotenen Sorgfalt geprüft werde, ob die beauftragten Unternehmen auch tatsächlich Werbeeinwilligungen eingeholt hatten. In der Folge hatte die Netzagentur ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro gegen den Pay-TV-Anbieter verhängt.

Auch im aktuellen Fall zeigt sich, dass Call-Center regelmäßig mit illegalen Praktiken arbeiten. So werden nicht nur Kunden angerufen, obwohl keine gültige Werbeeinwilligung vorliegt, sondern teils auch Dienstleistungen berechnet, die am Telefon gar nicht in Auftrag gegeben wurden. Die Kontaktdaten hatte das Call-Center bei unseriösen Adresshändlern gekauft, die vorgaben, die Betroffenen hätten ihre Einwilligung im Rahmen einer Gewinnspielteilnahme erteilt. Laut Bundesnetzagentur haben die Angerufenen die betreffenden Internetseiten jedoch nicht einmal besucht. Die Geldbuße gegen das Cell it! ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Laut dem Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann wird unerlaubte Telefonwerbung konsequent geahndet, dabei seien Call-Center bei der Beachtung der gesetzlichen Regelungen genauso in der Pflicht wie ihre Auftraggeber. Leser-Feedback und eigene Erfahrungen erwecken allerdings den Eindruck, dass man sich auf dieses Versprechen nicht verlassen kann. Zu viele Beschwerden verstauben unbeantwortet in den Ablagekästen der Verantwortlichen.

Dennoch solltet ihr unerlaubte Telefonwerbung und dergleichen stets melden. Insbesondere, wenn viele Kunden von der unter der Adresse www.bundesnetzagentur.de/telefonwerbung-beschwerde angebotenen Möglichkeit zur Online-Beschwerde Gebrauch machen, steigt die Chance, dass unseriöse Anbieter mit Maßnahmen rechnen müssen.