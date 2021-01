Meross HomeKit-Schalter MSS710 jetzt auch einzeln erhältlich

Kurz vor Weihnachten konnten wir über den neuen HomeKit-Universalschalter von Meross berichten, im Doppelpack angeboten war das neue Zubehör aber schon nach kurzer Zeit wieder vergriffen. Jetzt ist der Meross-Schalter MSS710 auch einzeln ab Lager erhältlich. Der Preis für die HomeKit-Version liegt bei 16,99 Euro.

Wir weisen an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass es sich hierbei um einen Schalter für die Montage direkt im Anschlusskabel handelt, beispielsweise als Ersatz für den Standard-Taster einer Tisch- oder Stehlampe. Mit seinen Basisabmessungen von 9,5 x 4,5 Zentimetern ist der 2,5 Zentimeter hohe Schalter zu groß für die Platzierung in einer Unterputzdose, zumal dabei noch links und rechts die Stromkabel aus dem Gehäuse herausgeführt werden.

Der Meross-Schalter wird als Unterbrecher in eine Stromzuführung eingesetzt. Die Anschlusskabel können auf beiden Seiten in Lüsterklemmen geschraubt werden. Anschließen kann man den Schalter per Siri oder mit einer HomeKit-App bedienen.

Laut Herstellerangaben lässt sich der Schalter im Spannungsbereich zwischen 90 und 250 Volt betreiben. Die maximale Stromlast wird mit 10A angegeben. Am Gerät selbst befindet sich ein kleiner Ein-Aus-Schalter, der auch auch zum Zurücksetzen der Schaltereinstellungen dient.

Die HomeKit-Einbindung erfolgt über WLAN und kann auch direkt und ohne die App des Herstellers eingerichtet werden. Für etwaige Updates oder auch die ebenfalls mögliche Verwendung mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant ist eine Anmeldung über die Meross-App erforderlich.