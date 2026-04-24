Trump: Cook rief an, um mir „den Arsch zu küssen“

US-Präsident Donald Trump hat mit gewohnt scharfen Worten auf die angekündigte Ablösung von Tim Cook an der Spitze von Apple reagiert. In einem Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social beschreibt Trump frühere Kontakte mit dem Apple-Chef und greift dabei zu einer Formulierung, die durchaus als herabwürdigend wahrgenommen werden darf.

Cook überreicht Trump ein Prunkgeschenk aus Gold

Cook rief an, um mir „den Arsch zu küssen“

Im Zentrum seiner Darstellung steht ein Telefonat zu Beginn seiner ersten Amtszeit. Trump schildert, Cook habe sich mit einem Problem an ihn gewandt, das nur politisch zu lösen gewesen sei. Die Schilderung ist dabei nicht nur von Selbstlob geprägt, sondern enthält auch eine abfällige Einordnung des Gesprächs, indem Trump den Anruf als Versuch darstellt, sich bei ihm anzubiedern.

[…] When I got the call I said, wow, it’s Tim Apple (Cook!) calling, how big is that? I was very impressed with myself to have the head of Apple calling to “kiss my ass.” […] That was the beginning of a long and very nice relationship. […]

Trump reagierte damit auf die Ankündigung, dass Cook seinen CEO-Posten abgeben und künftig den Verwaltungsrat führen soll. Als Nachfolger ist John Ternus vorgesehen, der bisher für die Hardwareentwicklung verantwortlich war. Der Wechsel soll Anfang September vollzogen werden.

Zwischen Prunkgeschenk und Privatbesuch

Trumps Beitrag fügt sich in eine Reihe von Äußerungen ein, in denen er persönliche Kontakte zu Unternehmenschefs betont und politische Entscheidungen mit individuellen Beziehungen verknüpft. Gleichzeitig rückt er seine eigene Rolle als entscheidenden Faktor für wirtschaftliche Entwicklungen in den Vordergrund.

Tim Cook mit Mohammed bin Salman und Donald Trump

In den vergangenen Monaten war die Beziehung zwischen Cook und der Regierung mehrfach Thema öffentlicher Debatten und dies nicht nur, als Cook dem US-Präsidenten ein Prunkgeschenk aus Gold überreicht.

Apple hatte umfangreiche Investitionen in den USA angekündigt, die auch im Zusammenhang mit angedrohten Strafzöllen gesehen wurden. Zudem hatte Cooks Teilnahme an Veranstaltungen im Umfeld der Regierung Kritik ausgelöst.