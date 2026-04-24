Trump reagiert hämisch auf Cooks Rückzug bei Apple
Trump: Cook rief an, um mir „den Arsch zu küssen“
US-Präsident Donald Trump hat mit gewohnt scharfen Worten auf die angekündigte Ablösung von Tim Cook an der Spitze von Apple reagiert. In einem Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social beschreibt Trump frühere Kontakte mit dem Apple-Chef und greift dabei zu einer Formulierung, die durchaus als herabwürdigend wahrgenommen werden darf.
Cook überreicht Trump ein Prunkgeschenk aus Gold
Cook rief an, um mir „den Arsch zu küssen“
Im Zentrum seiner Darstellung steht ein Telefonat zu Beginn seiner ersten Amtszeit. Trump schildert, Cook habe sich mit einem Problem an ihn gewandt, das nur politisch zu lösen gewesen sei. Die Schilderung ist dabei nicht nur von Selbstlob geprägt, sondern enthält auch eine abfällige Einordnung des Gesprächs, indem Trump den Anruf als Versuch darstellt, sich bei ihm anzubiedern.
[…] When I got the call I said, wow, it’s Tim Apple (Cook!) calling, how big is that? I was very impressed with myself to have the head of Apple calling to “kiss my ass.” […] That was the beginning of a long and very nice relationship. […]
Trump reagierte damit auf die Ankündigung, dass Cook seinen CEO-Posten abgeben und künftig den Verwaltungsrat führen soll. Als Nachfolger ist John Ternus vorgesehen, der bisher für die Hardwareentwicklung verantwortlich war. Der Wechsel soll Anfang September vollzogen werden.
Zwischen Prunkgeschenk und Privatbesuch
Trumps Beitrag fügt sich in eine Reihe von Äußerungen ein, in denen er persönliche Kontakte zu Unternehmenschefs betont und politische Entscheidungen mit individuellen Beziehungen verknüpft. Gleichzeitig rückt er seine eigene Rolle als entscheidenden Faktor für wirtschaftliche Entwicklungen in den Vordergrund.
Tim Cook mit Mohammed bin Salman und Donald Trump
In den vergangenen Monaten war die Beziehung zwischen Cook und der Regierung mehrfach Thema öffentlicher Debatten und dies nicht nur, als Cook dem US-Präsidenten ein Prunkgeschenk aus Gold überreicht.
Apple hatte umfangreiche Investitionen in den USA angekündigt, die auch im Zusammenhang mit angedrohten Strafzöllen gesehen wurden. Zudem hatte Cooks Teilnahme an Veranstaltungen im Umfeld der Regierung Kritik ausgelöst.
Trump ist und bleibt das Allerletzte.
Jede Wette dass es nicht nur beim Küssen geblieben wäre ;)
Mein Gott….
#clapforcrap
Clap for crap
Wie alt bist du? 12?
Das haben doch viele hier auch geschrieben. Ich hoffe so sehr, dass die USA nach Trump wieder ein „Vorbild“ werden können.
Selten so gelacht.
Man sollte Kommentare von Trump überhaupt nicht mehr beachten oder in irgendeiner Form bewerten und ihn komplett links liegen lassen. In der Regel hilft das bei allen, die unqualifizierte oder dumme Aussagen machen!
Dadurch, dass alle sein Verhalten immer wieder beachten, denkt er vermutlich er wär ein toller Typ.
+1
Leider kann man ihn nicht ignorieren, weil er uns alle in den Ruin treibt!
Was tut man nicht so alles für die Marge
Abgesehen davon,das Trump ein Narzisst ist und komplett durch den Wind,jedoch das schleimige Auftreten von Cook im Weißen Haus und der Kniefall vor Trump,das hat Apple wahrlich nicht nötig.
Trump weiß höchstwahrscheinlich nicht,wie man das iPhone benutzt.Und Cook…Gut,das er weg geht.
Trump = Narzisst: ignorieren. (so gut es halt geht)
Seine Zeit läuft ab, nicht nur politisch …
Der Typ ist einfach nur asozial. In jeder Hinsicht
Auch wenn die Aussage (mal wieder) eines US-Präsidenten unwürdig ist, dürfte klar sein, dass es genau so abgelaufen ist.
Das anbiedern von Cook bei Trump war schon für die Öffentlichkeit zum fremdschämen und wird hinter verschlossenen Türen nicht weniger peinlich gewesen sein.
Nicht, dass es für den einzelnen irgendetwas besser machen würde, aber der Rest der Tech-Bosse hat sich nicht anders verhalten. Sogar noch schlimmer.
Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte !
was regt ihr euch auf; es ist, wie es immer ist: wenn jemand erfolgreicher, intelligenter und reicher ist, dann passt es halt nicht in Trumps Weltverstädnis. So einfach ist es :-)
Und zum Thema Cook: er hat doch alles richtig gemacht und wirkliche Innovationen gibt es auch bei anderen Unternehmen nicht. ABER: er hat die Marke noch erfolgreicher gemacht, darum geht es einzig und allein. Steve Jobs war auch „nur“ ein Verkäufer und kein Messias. Er war lediglich clever genug, Ideen anderer gut zu verpacken. Und ja, auch ich bin ein Apple-Fan, aber dafür realistisch genug.