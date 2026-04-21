Tim Cook kündigt Rücktritt als Apple-Chef an

Tim Cook hat seinen Rücktritt als Apple-Chef angekündigt. Mit John Ternus soll der bisher direkt Cook unterstellte Senior Vice President für Hardwareentwicklung die Rolle des Apple-Chefs übernehmen. Cook selbst wird dem Unternehmen jedoch erhalten bleiben und soll im Anschluss den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen. Laut Apple soll der Führungswechsel am 1. September vollzogen werden.

Cook bleibt im Verwaltungsrat

Laut Apple wird Cook bis dahin die operative Führung des Unternehmens behalten und gemeinsam mit Ternus einen reibungslosen Übergang gestalten. In seiner neuen Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender soll er sich dann unter anderem um strategische Aufgaben sowie Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern kümmern.

Der Aufstieg von John Ternus zum Apple-Chef war vorauszusehen. Überraschender ist dagegen der Zeitpunkt der Ankündigung. Über Hinweise auf eine Übergangslösung, die aus einer Doppelspitze aus Ternus als CEO und Cook als Chef des Verwaltungsrats besteht, haben wir bereits zu Jahresbeginn berichtet. Apple hat solche Pläne bislang jedoch von sich gewiesen.

Kontinuität aus eigenen Reihen

Mit Ternus setzt Apple auf eine interne Lösung. Der Ingenieur arbeitet seit 2001 im Unternehmen und gehört seit mehreren Jahren zur Führungsebene. Ternus hat bereits die Entwicklung zahlreicher Gerätegenerationen aus verschiedenen Produktkategorien von Apple verantwortet.

Tim Cook ist 1998 zu Apple gekommen und hat 2011 von Steve Jobs die Leitung des Unternehmens übernommen. Seither hat der Konzern sein Geschäft deutlich ausgeweitet. Neben neuen Produktkategorien wie der Apple Watch, den AirPods und der Vision Pro wurden unter Cook auch Dienstleistungsangebote wie Bezahldienste und Abonnements umfassend ausgebaut. Cook hat Apple wirtschaftlich deutlich nach vorn getrieben, muss allerdings auch mit der Kritik leben, dass der ursprüngliche Geist des Unternehmens unter seiner Führung an Bedeutung verloren hat.