ifun.de — Apple News seit 2001. 46 119 Artikel

John Ternus übernimmt Nachfolge

Tim Cook kündigt Rücktritt als Apple-Chef an
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Tim Cook hat seinen Rücktritt als Apple-Chef angekündigt. Mit John Ternus soll der bisher direkt Cook unterstellte Senior Vice President für Hardwareentwicklung die Rolle des Apple-Chefs übernehmen. Cook selbst wird dem Unternehmen jedoch erhalten bleiben und soll im Anschluss den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen. Laut Apple soll der Führungswechsel am 1. September vollzogen werden.

Cook bleibt im Verwaltungsrat

Laut Apple wird Cook bis dahin die operative Führung des Unternehmens behalten und gemeinsam mit Ternus einen reibungslosen Übergang gestalten. In seiner neuen Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender soll er sich dann unter anderem um strategische Aufgaben sowie Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern kümmern.

Ternus Cook

Der Aufstieg von John Ternus zum Apple-Chef war vorauszusehen. Überraschender ist dagegen der Zeitpunkt der Ankündigung. Über Hinweise auf eine Übergangslösung, die aus einer Doppelspitze aus Ternus als CEO und Cook als Chef des Verwaltungsrats besteht, haben wir bereits zu Jahresbeginn berichtet. Apple hat solche Pläne bislang jedoch von sich gewiesen.

Kontinuität aus eigenen Reihen

Mit Ternus setzt Apple auf eine interne Lösung. Der Ingenieur arbeitet seit 2001 im Unternehmen und gehört seit mehreren Jahren zur Führungsebene. Ternus hat bereits die Entwicklung zahlreicher Gerätegenerationen aus verschiedenen Produktkategorien von Apple verantwortet.

Tim Cook ist 1998 zu Apple gekommen und hat 2011 von Steve Jobs die Leitung des Unternehmens übernommen. Seither hat der Konzern sein Geschäft deutlich ausgeweitet. Neben neuen Produktkategorien wie der Apple Watch, den AirPods und der Vision Pro wurden unter Cook auch Dienstleistungsangebote wie Bezahldienste und Abonnements umfassend ausgebaut. Cook hat Apple wirtschaftlich deutlich nach vorn getrieben, muss allerdings auch mit der Kritik leben, dass der ursprüngliche Geist des Unternehmens unter seiner Führung an Bedeutung verloren hat.
21. Apr. 2026 um 05:47 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.119 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46119 Artikel in den vergangenen 8946 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven