Boykottaufrufe gegen Apple nach Cook-Besuch im Weißen Haus

Tim Cook zieht nur wenige Wochen vor der diesjährigen Jahreshauptversammlung von Apple neue Kritik auf sich. Der Unternehmenschef war einmal mehr Gast beim US-Präsident Donald Trump. Diesmal war der Anlass zudem rein privat. Cook hat es sich nicht nehmen lassen, an einer exklusiven Vorab-Vorführung eines Dokumentarfilms über Melania Trump, die Ehefrau des US-Präsidenten, teilzunehmen.

Unter den rund 70 Anwesenden sollen neben Cook auch die Chefs von Amazon, Zoom und AMD gewesen sein. Trump habe zudem Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben und der Unterhaltungsbranche eingeladen, die dem zumindest teilweise Folge geleistet haben.

Der Dokumentarfilm begleitet Melania Trump in den Wochen vor der zweiten Amtseinführung ihres Mannes im Januar 2025 und wurde von den Amazon MGM Studios produziert. Berichten zufolge haben sich diese für rund 40 Millionen US-Dollar die Rechte an dem Film gesichert. Der Kinostart ist für den 30. Januar in den USA und weiteren Ländern vorgesehen.

Boykottaufrufe gegen Apple

Medienberichten zufolge sieht sich der Apple-Chef angesichts seiner Teilnahme an der Veranstaltung mit heftiger Kritik konfrontiert. Die Veranstaltung fiel zeitlich mit schweren innenpolitischen Spannungen zusammen. Wenige Stunden zuvor kam in Minneapolis erneut ein US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten ums Leben.

Cook muss sich darüber im Klaren sein, dass seine Anwesenheit als stillschweigende Unterstützung der Regierung interpretiert wird. Während der Apple-Chef sich in den vergangenen Jahren stets auch in besonderem Maß als Unterstützer von Bürgerrechten positioniert hat, ist der nach außen hin inzwischen deutlich von dieser Position abgerückt und zeigt mehr Nähe zur Trump-Regierung, als dies vielen überzeugten Apple-Kunden lieb ist. Mittlerweile werden in den USA offenbar auch die ersten Aufrufe zu einem Boykott von Apple-Produkten laut.