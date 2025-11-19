Tim Cook nimmt an umstrittenem Trump-Empfang teil

Unter der aktuellen US-Regierung wird immer deutlicher, dass Tim Cook nicht der „Product Guy“ ist, den wir gerne an der Spitze von Apple hätten, sondern die wirtschaftlichen Erfolge des Unternehmens vor allem vom Verhandlungstisch aus steuert. Cook muss sich dabei immer häufiger auch die Frage gefallen lassen, inwieweit sich dies mit seinen ursprünglich formulierten Zielen vereinbaren lässt.

Nachdem man Cook inzwischen mehrfach als Reisebegleiter von Donald Trump gesehen hat und sich der Apple-Chef auch nicht zu schade war, sich durch Geschenke an Trump dessen politische Unterstützung sichern zu wollen, muss er sich nun für die Teilnahme an einem Galadinner für den umstrittenen Kronprinz und Premierminister von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, kritisieren lassen.

Tim Cook mit Salman und Trump

Mohammed bin Salman wird nachgesagt, dass er die Tötung des für die Washington Post tätigen Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 in Auftrag gegeben oder zumindest gebilligt hat. Zu diesem Schluss war auch eine Untersuchung des amerikanischen Geheimdienstes gekommen.

Apples umstrittenes Engagement

Trump umwirbt den Kronprinzen mit der Hoffnung, weitreichende Investitionsabkommen zu schließen. Auch Apple hat Saudi-Arabien als lukratives Geschäftsfeld ausgemacht. Wie die New York Times berichtet, hat der iPhone-Hersteller dort in den vergangenen fünf Jahren mehr als zwei Milliarden Dollar investiert. Apple will in Saudi-Arabien zudem mehrere seiner Ladengeschäfte eröffnen.

Die Zeitung erinnert allerdings auch an die Kritik, die Apple vor sechs Jahren einstecken musste, weil man über den dortigen App Store eine Anwendung laden kann, mit der Männer die Bewegung ihrer Frauen und Töchter verfolgen können. Cook hatte damals zugesichert, die App einer Prüfung zu unterziehen – bewirkt hat dies allerdings nichts und die Anwendung lässt sich bis heute dort laden.

Vor diesem Hintergrund ist es ganz interessant zu hören, wie Tim Cook vor zwölf Jahren seine Rolle als „ethische Führungskraft“ beschrieben hat:

