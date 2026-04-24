ChatGPT 5.5: Drei Fähigkeiten sollen den KI-Alltag verändern

Mit der Vorstellung von GPT-5.5 hat OpenAI ein neues KI-Modell angekündigt, das vor allem bei komplexen Aufgaben stärker eigenständig arbeiten soll. Im Mittelpunkt stehen drei Fähigkeiten, die den Umgang mit Software und digitalen Arbeitsprozessen verändern könnten.

KI soll eigenständiger arbeiten

Eine zentrale Neuerung ist die stärkere Eigenständigkeit des Modells. GPT-5.5 kann Aufgaben nicht nur verstehen, sondern auch strukturieren und in mehreren Schritten abarbeiten. Nutzer geben eine unklare oder mehrteilige Aufgabe ein, während das System Planung, Werkzeugnutzung und Kontrolle selbst übernimmt.



Dabei bewegt sich das Modell zwischen verschiedenen Anwendungen, sammelt Informationen und führt Zwischenschritte aus. Diese sogenannte agentische Arbeitsweise zielt darauf ab, dass weniger manuelle Eingriffe nötig sind. Besonders bei Programmierung, Datenanalyse oder Recherche soll das Modell länger an Aufgaben dranbleiben und Zwischenergebnisse eigenständig prüfen.

Unterstützung für Büro und Analyse

Neben technischen Anwendungen rückt die Unterstützung klassischer Büroarbeit stärker in den Fokus. GPT-5.5 verarbeitet umfangreiche Informationen, erstellt daraus strukturierte Dokumente und kann Tabellen oder Präsentationen generieren.

Das neue Modell erkennt Zusammenhänge in unübersichtlichen Daten und überführt diese in nutzbare Ergebnisse. Interne Tests zeigen, dass Aufgaben, die zuvor Tage in Anspruch nahmen, deutlich schneller abgeschlossen werden können.

Zudem kann GPT-5.5 Software direkt bedienen. Es klickt sich durch Oberflächen, trägt Daten ein und kombiniert mehrere Werkzeuge.

Analyse in Forschung und Technik

Ein dritter Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlichen Anwendungen. GPT-5.5 ist darauf ausgelegt, komplexe Fragestellungen über mehrere Schritte hinweg zu bearbeiten. Dazu gehört das Sammeln von Daten, das Testen von Annahmen und die Auswertung von Ergebnissen.

In ersten Tests konnte das Modell etwa genetische Datensätze analysieren oder mathematische Probleme lösen, die normalerweise längere Bearbeitungszeiten erfordern. Auch in der Softwareentwicklung zeigt sich ein Fortschritt. Das Modell erkennt Fehler in größeren Projekten und kann Änderungen über mehrere Dateien hinweg konsistent umsetzen.

Zum Start wird GPT-5.5 schrittweise für Nutzer von ChatGPT und Codex bereitgestellt. Zugriff erhalten zunächst Abonnenten der Tarife Plus, Pro, Business und Enterprise. Eine Anbindung über die Programmierschnittstelle soll in Kürze folgen.