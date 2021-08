macOS Monterey: Universal Control aktivieren

In der aktuellen Vorabversion des nächsten Mac-Betriebssystems, der bereits am 11. August ausgegebenen Beta 5 von macOS Monterey sind die technischen Voraussetzungen, die für die Nutzung der neuen System-Funktion „Universal Control“ benötigt werden, bereits vorhanden, nur aktiviert hat Apple die Weitergabe von Tastatur und Magic Trackpad noch nicht.

macOS Monterey beta 5 includes the framework for Universal Control, and with some settings and file tweaks, you can actually get it to appear in System Preferences… but it doesn’t work. pic.twitter.com/09gWQ4ItYn

— Sami Fathi (@SamiFathi_) August 25, 2021