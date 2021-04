Tim Cook im Podcast: Keine 10 Jahre mehr bei Apple

Wer seinen Pendlerweg noch vor sich hat, kann sich die halbe Stunde zur Arbeit heute mit Apple-Chef Tim Cook im Ohr verkürzen – ausreichende Englisch-Kenntnisse vorausgesetzt. Dieser hat sich mit der amerikanischen Journalistin Kara Swisher in der aktuellen Folge des von der New York Times herausgegebenen Podcasts Sway unterhalten.

Die Episode (MP3 Direkt-Link) ist 36 Minuten lange und streift mehrere Themenbereiche, zu denen unter anderem der öffentlichkeitswirksam inszenierte Datenschutz-Schlagabtausch mit Facebook, sowie Cooks noch verbleibende Zeit im Unternehmen gehören.

Keine 10 Jahre mehr bei Apple

Die Kernaussage zu Letztgenanntem überrascht dabei nicht. Nach satten 23 Jahren Betriebszugehörigkeit – 10 davon im Posten des CEO – kann sich der 60-jährige nicht vorstellen die Geschicke des Unternehmens noch weitere 10 Jahre zu lenken. Zwar sei der Tag seines Ausscheidens noch nicht in Sicht, eine weitere Dekade bei Apple werde es jedoch nicht werden.

Fest steht: Bis 2025 dürfte Cook dem Unternehmen mindestens erhalten bleiben. Nur wenn das Arbeitsverhältnis dann noch steht, kann der Apple-Chef von einer zusätzlichen Aktien-Vergütung in Höhe von 80 Millionen Dollar profitieren, deren Freigabe an mehrere Voraussetzungen geknüpft ist und die erst nach und nach in den Jahren 2023, 2024 und 2025 jeweils in Dritteln ausgelöst werden können – ifun.de berichtete.

Als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gilt der amtierende COO Jeff Williams bereits seit dem Ausscheiden des Chef-Designers Jony Ive aus dem Unternehmen. Der langjährige Cook-Vertraute Williams ist neben Cook selbst das einzige Gesicht, das auf Apples Leadership-Seite schon unter Steve Jobs aufgeführt war.

Weitere Themen im Sway-Podcast: Apples Umgang mit der Parler-App, der Angriff auf das Capitol, der Rechtsstreit mit Epic Games und Apple TV+.

Zum Hören: Die gesamte Podcast-Episode