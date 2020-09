80 Millionen: Neue Aktien-Vergütung bindet Tim Cook bis 2025

Am Tag des Jony Ive-Rückzugs haben wir uns erstmals mit der Personalie Jeff Williams beschäftigt, dem Apple-Chef Tim Cook damals mehr Produkt-Verantwortung in die Hand legte.

Die Theorie damals: Chief Operating Officer (COO) Jeff Williams wird durch den amtierende Apple-Chef Tim Cook als Nachfolger aufgebaut. Zur Erinnerung: Cook war vor dem Tod Steve Jobs selbst als COO aktiv.

Seit Ives Ausscheiden steht Williams auch den Leitern des Designteams Evans Hankey (Vice President of Industrial Design) und Alan Dye (Vice President of Human Interface Design) vor und wird dabei tatkräftig vom neuen Vice President Operations, Sabih Khan, der seit 1995 bei Apple arbeitet, unterstützt.

Termin für die Machtübergabe

Nun scheint der nächstmögliche Termin für die Machtübergabe gefunden. Wie die US-Börsenaufsicht mitteilt, hat Tim Cook in dieser Wochen knapp 700.000 Aktienoptionen zugeteilt bekommen, die einen Marktwert von aktuell knapp 80 Millionen Dollar hätten.

Bei der Aktien-Vergütung handelt es sich allerdings um sogenannte „restricted stock units“ (RSU), deren Freigabe an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist und die erst nach und nach in den Jahren 2023, 2024 und 2025 jeweils in Dritteln eingelöst werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass Cook weiter im Unternehmen tätig ist.

Entsprechend könnte Cook 2025 dem Vorbild des langjährigen Marketing-Chefs Phil Schiller folgen, sich zum Apple Fellow ernennen lassen und Williams die Bühne überlassen.

Jeff Williams bei der Präsentation der Apple Watch Series 6

Die aktuell Aktienvergütung ist der erste RSU-Bonus für den Apple-Chef seit 2011, dessen letzte Tranche im kommenden Jahr fällig wird. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters rechtfertigt der Aufsichtsrat die Sondervergügung mit der herausragenden Performance des Jobs-Nachfolgers: