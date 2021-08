CotEditor: Der beste, freie Mac-Texteditor in neuer Version

Nach über 10 Jahren kontinuierlicher TextMate-Nutzung sind wir im vergangenen Jahr komplett auf den vorwiegend in Japan entwickelten Texteditor CotEditor umgestiegen und haben damit eines der wichtigsten Werkzeug in unserem Arsenal ausgetauscht.

Ein Schritt den wir bis heute nicht bereut haben und uns jedesmal freuen, wenn für die hervorragende Applikation zur Textverarbeitung und Manipulation wieder ein Update bereitsteht.

Diese sind vergleichsweise selten, dafür aber stets so stabil, dass wir während der aktiven Nutzung des nur 20 Megabyte kleinen Downloads noch mit keinem Schluckauf oder gar einem Textverlust zu kämpfen hatten.

Funktionen nach Maß

Der CotEditor ist zuverlässig, läuft auch bei großen Textmengen mit beachtlicher Performance und bietet so viele Stellschrauben, Script-Möglichkeiten, Tastatur-Kurzbefehle und Drag-and-Drop-Aktionen an, dass ihr euch den Download quasi auf Maß schneidern könnt.

Wir etwa benutzen den CotEditor vorwiegend zum Arbeiten mit reinem Text und setzen die App nur selten für die gelegentlichen Programmier-Ausflüge am Wochenende ein – doch auch hier überzeugt die Mac-Anwendung, die sich sowohl auf dem Code-Portal GitHub als auch über den Mac-App-Store laden lässt.

Etwa bietet der CotEditor Wortvorschläge aus dem aktuellen Dokument an und vermeidet so unnötige Doppeleingaben, setzt intelligente Klammern und Anführungszeichen, die den Cursor direkt mittig platzieren und kann jedem noch so verschachteltem Menü-Element schnell einen Tastatur-Kurzbefehl zuweisen. Wir etwa nutzen Command+U um komplett großgeschriebenen Text schnell in reguläre Großschreibung zu transformieren.

Datei-Drop

Mit dem sogenannten Datei-Drop bietet der CotEditor ein Möglichkeit an beliebige Dateien per Drag-and-Drop in ein offenes Dokument zu ziehen und führt dann, je nach aktivem Syntax-Stil, zuvor definierte Aktionen aus.

CotEditor ist ein verdammt gutes Produktiv-Werkzeug, dessen Entwickler-Team die Änderungen der jetzt verfügbaren Version 4.0.6 in diesem Changelog beschreibt.