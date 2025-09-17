TextSniper bringt umfangreiches Update und neuen Preis

Die Mac-Anwendung TextSniper hat sich seit ihrer Einführung als praktische Ergänzung zur systemeigenen Texterkennung etabliert. Während Apples Vorschau-App Texte aus PDFs, Fotos und Screenshots zuverlässig erkennt, ist deren Einsatz oft umständlich.

Nutzer müssen Dateien zunächst speichern und in Vorschau öffnen, bevor Inhalte kopiert werden können. TextSniper vereinfacht diesen Prozess, indem es direkt am Bildschirm sichtbare Texte erkennt und in die Zwischenablage übernimmt. Aktiviert wird das Programm über ein Tastaturkürzel, woraufhin ein Fadenkreuz erscheint, mit dem sich der gewünschte Bereich markieren lässt. Ähnlich wie bei einem Screenshot.

Neue Funktionen mit Version 1.12

Mit dem jüngsten Update auf Version 1.12 ist TextSniper nun vollständig mit macOS 26 Tahoe kompatibel. Gleichzeitig wurde die Unterstützung für zehn zusätzliche Sprachen eingeführt, darunter Türkisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Rumänisch und Schwedisch. Diese Erweiterung ist ausschließlich unter dem aktuellen macOS nutzbar. Darüber hinaus lassen sich Textausschnitte jetzt direkt über das Kontextmenü in der Menüleiste erfassen. Kleinere Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen runden die Aktualisierung ab.

Schon in früheren Versionen war TextSniper nahezu ohne Konfiguration einsatzbereit. Die App erkennt die aktive Sprache automatisch, erlaubt aber auch eigene Wörterbücher für Fachbegriffe. Ursprünglich wurde die Software zeitweise sogar kostenlos angeboten.

Aktuell bietet Entwickler Valerijs Boguckis die Lizenz vergünstigt für 5,99 Euro im Mac App Store an. Anwender dürfen die Software auf beliebig vielen eigenen Macs installieren und auch innerhalb einer Familie mit bis zu sechs Mitgliedern teilen.

Alternativen für die Texterkennung am Mac

Neben TextSniper gibt es weitere Werkzeuge, die ähnliche Funktionen bereitstellen. Als kostenfreie Lösungen bieten sich TextShot und VIZ an. Beide können Texte ebenfalls aus Bildern und Bildschirmdarstellungen extrahieren. Eine weitere Option ist TRex, ein Open-Source-Projekt, das von der Menüleiste aus Texte aus Fotos, PDFs oder Präsentationen erfasst und lokal verarbeitet. TRex steht als Kauf-Version im Mac App Store und in einer Gratis-Variante auf der Projektseite zur Verfügung.

Mit Text Lens hat zudem Entwickler Sindre Sorhus eine Anwendung veröffentlicht, die auch Text aus Videos oder Benutzeroberflächen erkennt. Die App unterstützt mehrere Sprachen, kostet 7 Euro im Mac App Store und lässt sich per Klick aus der Menüleiste starten. Damit stehen Mac-Nutzern neben TextSniper mehrere Alternativen mit unterschiedlicher Ausrichtung zur Verfügung.