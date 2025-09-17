Vorschau-App in macOS Tahoe: Probleme bei der Textauswahl

Mit dem Start von macOS Tahoe berichten zahlreiche Nutzer von Schwierigkeiten bei der gewohnten Nutzung der Vorschau-App. Besonders beim Markieren von Text in PDF-Dokumenten zeigt sich ein verändertes Verhalten.

Statt einzelner Wörter oder Sätze werden nun oft ganze Bereiche markiert, die im Hintergrund mit unsichtbaren Strukturelementen wie Tabellen oder Absätzen versehen sind. Dies führt dazu, dass Texte teilweise nur schwer oder gar nicht kopiert werden können.

Hintergrund der Änderungen

Die Vorschau-App berücksichtigt unter macOS Tahoe die interne Struktur von PDF-Dateien stärker als zuvor. Während dies für eine exaktere Darstellung sorgen soll, hat es im Alltag Nachteile für Anwender. Beim Versuch, Abschnitte zu markieren, werden neben dem eigentlichen Text auch unsichtbare Rahmenelemente oder Blockabsätze ausgewählt.

Das macht die Bearbeitung von Dokumenten mühsam und stört gewohnte Arbeitsabläufe. Für viele Anwender bedeutet dies, dass die bisher einfache Übernahme von Textstellen aus PDF-Dateien spürbar komplizierter geworden ist.

Option-Taste als Übergangslösung

Eine praktische Möglichkeit, um die Einschränkungen zu umgehen, bietet die Option-Taste. Hält man diese beim Ziehen mit der Maus gedrückt, verwandelt sich der Cursor in ein Werkzeug, das eine rechteckige Auswahl ermöglicht. Auf diese Weise werden nur sichtbare Textbereiche markiert, unabhängig von der Dokumentstruktur im Hintergrund. Sobald der gewünschte Ausschnitt ausgewählt ist, kann der Text mit den bekannten Tastenkombinationen kopiert und in andere Anwendungen eingefügt werden.

Wichtig bleibt, dass im Werkzeugbereich der Vorschau-App tatsächlich das Textauswahl-Werkzeug aktiviert ist. Nur dann lässt sich der beschriebene Weg nutzen. Bis Apple die Funktionsweise der Textauswahl möglicherweise wieder anpasst, ist dieser Kniff die zuverlässigste Methode, um Texte aus problematischen PDF-Dateien in macOS Tahoe zu übernehmen.