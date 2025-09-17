ChatGPT zynisch oder als Zuhörer: Neue Funktionen zur Personalisierung

OpenAI hat drei Neuerungen für ChatGPT vorgestellt, die verschiedene Nutzergruppen ansprechen sollen. Im Zentrum steht eine erweiterte Personalisierung, daneben gibt es neue Schutzmechanismen für Jugendliche sowie eine optimierte Version des Codex-Systems für Entwickler.

Von Effizient bis Enthusiastisch: Die neuen Persönlichkeiten von ChatGPT

Personalisierung wird gebündelt

Die Personalisierungsmöglichkeiten von ChatGPT sind nun auf einer einzigen Seite zusammengeführt. Nutzer können im Bereich Einstellungen > Personalisierung der Desktop-Anwendung fortan Einstellungen zur Gesprächsweise und zum bevorzugten Informationsstil vornehmen. Dazu gehört die Möglichkeit, eigene Anweisungen zu hinterlegen, die in künftigen Unterhaltungen automatisch berücksichtigt werden. Auch die sogenannte Memory-Funktion, mit der sich ChatGPT Informationen über wiederkehrende Themen oder Präferenzen merkt, ist dort integriert.



Die Vereinheitlichung soll den Zugang zu diesen Optionen erleichtern. Statt mehrere Untermenüs durchsuchen zu müssen, stehen alle Konfigurationsmöglichkeiten jetzt in einem Bereich zur Verfügung. Wer beispielsweise regelmäßig kurze und sachliche Antworten bevorzugt, kann dies dauerhaft festlegen. Umgekehrt können auch persönliche Vorlieben wie Interessen oder berufliche Schwerpunkte in die Konversation einfließen.

Schutzmaßnahmen für Jugendliche

Neben der Personalisierung führt OpenAI neue Sicherheitsmechanismen für junge Nutzer ein. Ziel ist es, die Nutzung für unter 18-Jährige stärker abzusichern. Dazu wird ein Altersvorhersagesystem entwickelt, das anhand des Nutzungsverhaltens eine Einschätzung vornimmt. Besteht Unsicherheit, wird vorsorglich ein jugendgerechtes Nutzungserlebnis aktiviert. In bestimmten Fällen kann auch eine Altersbestätigung durch Ausweisdaten erforderlich werden.

In some cases or countries we may also ask for an ID; we know this is a privacy compromise for adults but believe it is a worthy tradeoff.

Für Jugendliche gelten außerdem andere Gesprächsregeln. Themen wie Suizid oder selbstschädigendes Verhalten werden nicht unterstützt, auch nicht im Rahmen kreativer Texte. Sollte ein Verdacht auf akute Gefährdung bestehen, wird versucht, Eltern oder gegebenenfalls Behörden einzuschalten. Zusätzlich sind neue Werkzeuge zur elterlichen Kontrolle in Vorbereitung. ChatGPT hatte entsprechende Änderungen nach dem Suizid eines jugendlichen Nutzer angekündigt.

GPT-5-Codex für Programmierer

Als dritte Neuerung stellt OpenAI GPT-5-Codex vor. Dabei handelt es sich um eine spezialisierte Variante von GPT-5, die auf Softwareentwicklung zugeschnitten ist. Sie soll Entwicklern nicht nur bei kurzen Code-Schnipseln helfen, sondern auch bei längeren Projekten oder komplexen Überarbeitungen.

Codex ist in verschiedenen Umgebungen nutzbar, darunter auch im Mac-Terminal und in Visual Studio Code. Die neue Version ist auf eigenständiges Arbeiten ausgelegt und kann beispielsweise Refactorings durchführen oder Code-Reviews übernehmen, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Codex steht Abonnenten der Plus-, Pro- oder Enterprise-Version von ChatGPT zur Verfügung.