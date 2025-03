Mac: „Text Lens“ kann Text aus Bildern und Videos kopieren

Mit Text Lens hat der Entwickler Sindre Sorhus eine neue App im Programm, mit deren Hilfe man beliebigen, auf dem Mac-Bildschirm angezeigten Text konvertieren und kopieren kann. Die Anwendung unterstützt beispielsweise auch das Extrahieren von Text aus Bildern, Videos, PDFs oder Präsentationen.

Im Unterschied zu der von Apple in macOS integrierten Funktion „Live Text“ funktioniert „Text Lens“ überall auf dem Bildschirm, ungeachtet dessen, um welche Art von Anwendung oder Dokument es sich handelt. Die App funktioniert auch dann, wenn „Live Text“ nicht verfügbar ist. So kann man „Text Lens“ beispielsweise auch in Verbindung mit Inhalten der Benutzeroberfläche wie etwa gerendertem Text verwenden, den Apples „Live Text“ nicht erkennen kann.

„Text Lens“ sitzt in der Menüleiste des Mac und kann dort per Mausklick aktiviert werden. Der mit dem Auswahlwerkzeug der App markierte Text wird direkt in die Zwischenablage kopiert und kann von dort aus weiter verwendet werden. Optional kann man über die Vorgaben für die Texterkennung festlegen, ob Zeilenumbrüche beibehalten werden. Zudem hat man als Nutzer die Möglichkeit, eine automatische Spracherkennung zu aktivieren. „Text Lens“ unterstützt derzeit 17 weitere Sprachen neben Deutsch.

Anders als bei den meisten Apps aus der Feder von Sindre Sorhus handelt es sich bei „Text Lens“ um eine kostenpflichtige Anwendung, die zum Preis von 7 Euro im Mac App Store angeboten wird. Der Kaufbetrag kann auch als Unterstützung für den ausgesprochen aktiven Entwickler verstanden werden.

TRex als kostenlose Alternative

Wenn ihr stattdessen auf der Suche nach einer kostenlosen Alternative mit vergleichbarem Funktionsumfang seid, wollen wir einmal mehr an die Mac-Awendung TRex erinnern.

Das Open-Source-Projekt wurde zuletzt im November aktualisiert und bietet ebenfalls von der Menüleiste aus die Möglichkeit, Text aus beliebigen Dokumenten, darunter Bilder, Fotos und PDFs zu kopieren.

Übrigens ist es für die Verwendung solcher Apps zwingend nötig, das Erstellen von Bildschirmaufnahmen zu genehmigen. Für die Umwandlung in Text müssen die Programme intern Bildschirmfotos der ausgewählten Bereiche erstellen, die dann lokal verarbeitet werden.