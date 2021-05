TapeX für erweiterte Bildschirmaufnahmen unter macOS an

Die Mac-Applikation TapeX richtet sich an Anwender und Anwenderinnen, die eine Bildschirmaufnahme ihres Macs erstellen und den Bildschirminhalt dabei gleichzeitig um eigene Anmerkungen, Zeichnungen und Annotationen ergänzen möchten. Klassische Beispiele hier wären Schulungs-Videos, Tutorials und vorbereitetet Unterrichtseinheiten.

Bildschirmaufnahmen mit Kamerabild…

TapeX will das Erstellen dieser gleichzeitig simpel, funktionsreich und zuverlässig machen, ohne es dafür (momentan) auf euer Erspartes abgesehen zu haben. So wird der 230MB große Download aktuell komplett kostenfrei angeboten. Zwar verlangen die Entwickler eine E-Mail-Adresse, prüfen diese aber nicht, sondern stellen den Download im zweiten Schritt direkt bereit. Die App selbst lässt sich dann ohne Nutzer-Accounts und Co einsetzen und speichert ihre Video-Ergebnisse lokal auf eurer Maschine.

TapeX kann den ganzen Mac-Monitor, einzelne Applikationen oder ausgesuchte Bereiche aufnehmen, schneidet Mikrofon, System-Audio (derzeit allerdings noch nicht unter macOS sondern nur unter Windows) und das Kamerabild mit, verzichtet auf zeitbeschränkte Aufnahmen oder Wasserzeichnen und gestattet das digitale Kritzeln im Videobild. Tastatur-Eingaben und Maus-Aktionen werden im Video hervorgehoben.

…und brauchbaren Zeichenwerkzeugen

Aktuell sichert TapeX die fertigen Aufnahmen im *.webm-Format auf dem eigenen Mac und macht für viele Einsatzzwecke so noch eine Nachbearbeitung nötig. Die Ergebnisse können sich jedoch sehen lassen.

TapeX kombiniert Einzel-Werkzeuge wie Narrated und Presentify in einer einzigen Mac-Applikation und macht einen viel versprechenden Eindruck.

Das eingebettete Video zeigt euch den Gratis-Download in Aktion, der im DMG-Format nur 91 Megabyte auf die Waage bringt.