Mac-App „Presentify“ liefert Textmarker-Funktion nach

Die Mac-Anwendung Presentify haben wir euch bei ihrer Veröffentlichung vorgestellt. Gut zwei Monate später liegt die Anwendung bereits in Version 3.6 vor und ist neben dem Angebot im Mac App Store zudem auch über die Software-Flatrate Setapp verfügbar.

Presentify hält sich in der Mac-Menüleiste bereit und steht so jederzeit zur Verfügung, wenn ihr eure Präsentationen mit Anmerkungen oder Markierungen versehen wollt. Zudem kann die App auch den Mauszeiger optisch hervorheben.

Das Ganze geschieht dabei live, ihr dürft Presentify also nicht mit einem Programm zur Bearbeitung von Bildschirmaufnahmen verwechseln. Sinn und Zweck ist die Live-Präsentation, sei es am Beamer, per Online-Konferenz oder auch dann, wenn man etwas direkt am Rechner erklären will. Wenn nötig, lässt sich die „Arbeit“ per System-Screenshot dokumentieren.

Neu in der aktuellen Version ist unter anderem die Möglichkeit, Textbereiche hervorzuheben, ohne sie zu überdecken. Wenn dies gewünscht ist, müsst ihr im Annotate-Modus einfach die Taste „H“ gedrückt halten, während ihr den Mauszeiger über den Text bewegt. Auch stehen jetzt zusätzliche Kurzbefehle zur Verfügung. Eine kleine Demo der App-Funktionen seht ihr im Video unten. Begleitend dazu empfehlen wir auch einen Blick auf die FAQ-Seite des Entwicklers. Dort erfahrt ihr unter anderem auch, wie ihr ein iPad für die Eingabe verwenden könnt.