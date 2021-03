Mac-App Narrated startet: Bildschirmaufnahmen mit persönlicher Note

Die Mac-Applikation Narrated haben wir euch während ihrer Betaphase im Januar präsentiert. Jetzt liegt der Download in Version 1.0.0 vor. Zudem steht der Lizenzpreis fest, der das (durchaus tolerierbare) Wasserzeichen aus den Ergebnis-Videos der Mac-Anwendung ausblendet: 16 Euro.

Narrated ist eine junge Mac-Anwendung, die ähnlich wie Quicktime in der Lage ist schlichte Bildschirmaufnahmen zu erstellen. Das Alleinstellungsmerkmal von Narrated: Die App ergänzt die Bildschirmaufnahme um das Live-Video der Webcam, das in einem kleinen Kreis angezeigt und (auch aus Tastendruck) flexibel in einer der vier Ecken im Bild platziert werden kann.

Die Idee dahinter: Narrated soll Übungs-, Erklär- und Tutorial-Videos persönlicher gestalten und kann sowohl den gesamten Bildschirm als auch einen Bildschirmausschnitt aufnehmen, sich um die Beibehaltung fester Seitenverhältnisse kümmern und den Ergebnis-Clip mit wenigen Mausklicks trimmen.

Das Projekt von Chris Eidhof und Florian Kugler – die beiden haben bereits die Deckset-App zusammen entwickelt, mit der sich Präsentationen im Markdown-Format vorbereiten lassen – lässt sich auch ohne Bezahlung vollumfänglich nutzen, blendet dann jedoch eine kleine Overlay-Grafik ein, die den Schriftzug „Made with Narrated“ unten mittig im Bild darstellt. Narrated kann hier geladen werden.

Selber machen mit OBS Studio

Narrated besitzt eine kinderleicht zu bedienende All-in-One-Oberfläche und richtet sich so auch an unbedarfte Mac-Nutzer.

Frickler können den gebotenen Funktionsumfang jedoch auch in der Freeware OBS Studio nachbauen, die wir zuletzt hier angerissen haben.

Dafür müsst ihr dem ausgewählten Videoaufnahmegerät (also eurer Webcam) lediglich den Effektfilter „Bildmaske/Vermischung“ mit auf den Weg geben und eine flächig schwarze 16:9-Grafik vorbereiten, in der mittig ein weißer Kreis positioniert wurde. Diese importiert ihr als Alphamaske und dürft euch dann über einen ähnlichen Effekt freuen.