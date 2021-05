Hoffen auf iPadOS 15: Apple-Patent zeigt Mehrbenutzer-Überlegungen

Dem Vernehmen nach, soll es sich bei Ausgabe 15 des mobilen iPadOS-Betriebssystems wieder um eine signifikantere Funktionserweiterung für Apples Tablets handeln. Statt sich auf kleinere Aktualisierungen unter der Haube zu beschränken, soll das Herbst-Update weite Teile des Home- und des Startbildschirms neu anordnen und den Einsatz von Widgets zwischen den App-Icons ermöglichen – ifun.de berichtete.

Darüber hinaus hoffen iPad-Anwender schon länger auf die Integration eines echten Mehrbenutzer-Systems. Gerade für Familien-iPads, die gemeinsam von Partnern oder Eltern und deren Kindern genutzt werden, wäre ein benutzerspezifischer Login mit eigenen Apps, Bildschirmzeit-Statistiken und Startbildschirmen, Gold wert.

Gerüchte, dass Apple mit einer entsprechenden Lösung zumindest experimentieren könnte, nähren aktuelle Patentschriften, die am gestrigen Feiertag vom amerikanischen Patent- und Markenrechtsamt USPTO veröffentlicht wurden.

„Secure Enclave To Support Multiple Users“

Unter der Überschrift „Provision Of Domains In Secure Enclave To Support Multiple Users“ beschreibt Apple dort, wie sich eine Mehrbenutzer-Logik mit den Secure-Enclave-Prozessoren vereinbaren lassen könnte, die in allen iPad-Modellen seit dem ersten iPad Air verbaut werden und sich unter anderem um die Geräte-spezifische Absicherung von Touch ID und Face ID kümmern.

Theoretisch könnte Apple hier ein System anbieten, das die Personen vor dem Display auf Basis der biometrischen Merkmale in unterschiedliche Nutzer-Accounts einloggt und hier dann nur die der entsprechenden Person zugeordneten Homebildschirm-Inhalte anzeigt.

Bislang bietet Apples auf iPhone und iPad kein echtes Mehrbenutzer-System an und stellt lediglich für Schulen und Bildungseinrichtungen eine Benutzerverwaltung bereit, die einzelne iPads nicht mehr grundsätzlich an die Apple ID einer Person bindet. Auf dem Apple TV hat tvOS 13 eine Mehrbenutzer-Option eingeführt.