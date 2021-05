WALTR Pro startet offiziell: Datei-Übertragung auf Mobilgeräte

Bereits vor dem Jahreswechsel angekündigt lässt sich das Dateitransfer-Tool WALTR jetzt ganz offiziell in seiner dritten Neuauflage, als WALTR Pro, aus dem Netz laden. Die Mac-Anwendung verspricht Dateien in nahezu beliebigen Formaten per Drag-and-Drop auf angeschlossene iPad- und iPhone-Modelle zu übertragen.

Konvertiert, editiert und überträgt

Dafür kümmert sich WALTR Pro um nötige Datei-Konvertierungen und bringt einen Metadaten-Editor mit, der sich darum sorgen kann fehlende Metadaten in Audio-, Video und E-Book-Dateien zu ergänzen.

Optimiert für macOS Big Sur unterstützt WALTR Pro Apples M1-Prozessoren, kann im Gegensatz zu WALTR 2 auch Foto-Dateien übertragen und versteht sich auf den Umgang mit Klingeltönen.

Der 20 Megabyte kleine Download lässt sich risikofrei aus dem Netz laden und in für eine limitierte Anzahl an Test-Übertragungen kostenlos ausprobieren. Wer jedoch 10 Dokumente, 10 Audio-Dateien, 2 Klingeltöne einen Filme und drei Serien-Episoden an iPad und iPhone geschickt hat, muss sich für oder gegen den Mac-Helfer entscheiden, dessen Vollversion 31 Euro kostet. Bestandskunden von WALTR 2 können mit 50 Prozent Abzug auf die neue Version upgraden.

WALTR Pro wird von dem ebenfalls neuen Datei-Manager Files by WALTR begleitet, der sich wie Readdles Documents-App als Datei-Manager für das iPhone anbietet – ein iPad-Ausgabe soll folgen.

Ein Komfort-Werkzeug

Grundsätzlich begrüßen wir den einfachen Ansatz, mit dem WALTR Pro all jene Anwender abholen möchte, die hin und wieder eigene Inhalte auf ihre Mobilgeräte übertragen wollen, ohne lange darüber nachzudenken, welche Wege Apple dafür aktuell vorsieht.

Allerdings lassen sich viele der von WALTR Pro angebotenen Funktionen auch mit Bordmitteln umsetzen. Anwender bezahlen hier also für zusätzlichen Komfort. Ob ihr diesen wirklich benötigt solltet ihr über einen Test der Trial-Version ausloten.