SwiftBar: Erweiterungen für die Mac-Menüleiste mit Plugin-Verzeichnis

Um die Menüleiste des Macs mit eigenen Inhalten zu versorgen – vielleicht mit der aktuellen IP-Adresse oder einem roten Punkt der signalisiert, dass die Garage noch offen steht – bot sich bislang das Bastel-Werkzeug BitBar an.

Der Download, der die Ausgabe beliebiger Terminal-Skripte in der Mac-Menüleiste ermöglicht, wurde seit seiner Erstausgabe um ein Plugin-Verzeichnis erweitert und gestattete so nicht nur den Bau eigener Anzeige-Erweiterungen, sondern auch die Installation bereits fertiger Module.

Der Freeware-Empfehlung für Terminal-Freunde haben wir uns zuletzt im Sommer 2018 gewidmet – seitdem ist es recht still um BitBar geworden.

Moderner BitBar-Nachfolger

Die stagnierende Entwicklung schafft eine Lücke, die der ähnlich gelagerte Freeware-Download SwiftBar jetzt für sich beansprucht und selbst auch ein bereits ordentlich gefülltes Plugin-Verzeichnis mitbringt.

Ende November gestartet und erst vor wenigen Stunden auf Version 1.2 aktualisiert, zeigt auch SwiftBar die Ausgabe nahezu beliebiger, selbst geschriebener Terminal-Skripte in der Mac-Menüleiste an und kann so Wetter- und Umwelt-Daten ausgeben, Netzwerk-Informationen anzeigen, die Musik-Steuerung anbieten, zwischen normaler Anzeige und Darkmode wechseln, die Akku-Kapazität eures MacBooks einblenden und und und…

Ohne Script-Kenntnisse nutzbar

Terminal-Anfänger müssen dabei keine Zeile Bash-Script selber schreiben, sondern können schlicht im Plugin-Verzeichnis stöbern und beliebige Katalog-Inhalte per Mausklick aktivieren (und eben so schnell wieder deaktivieren).

Alle installierten Plugins lassen sich jederzeit wieder entfernen und werden in den Einstellungen der Freeware-App untereinander dargestellt. Die geladenen Plugins landen in einem von euch ausgewähltem Plugin-Ordner und können hier jederzeit in einem Texteditor geöffnet werden, um so etwa an die eigenen Bedürfnisse angepasst zu werden oder genau zu sehen, was hinter den Kulissen eigentlich passiert. Tobt euch aus.