Streaming-Charts: Apple TV+ in Deutschland jetzt bei 5%

In diesem Jahr dürfte weiter Bewegung in den deutschen Markt für Videostreaming kommen. So baut Sky sein Programm mit Peacock und Paramount+ um zwei namhafte US-Angebote aus. Zudem bleibt abzuwarten, wie die Nutzer eine wohl unvermeidliche erneute Preiserhöhung von Netflix in Deutschland wegstecken.

Über das größte Wachstum im vergangenen Jahr darf sich Disney+ freuen. Mit 18 Prozent liegt der Videodienst jetzt deutlich vor Sky, das mit 7 Prozent Marktanteil auf dem dritten Platz rangiert. Apple TV+ konnte 2021 um 2 Prozent zulegen und schließt mit einem Anteil von nun 5 Prozent in Deutschland weiter in Richtung Sky auf. Auch der TVNOW-Nachfolger RTL+ konnte sich im letzten Quartal steigern und hält nun 2 statt bislang 1 Prozent Marktanteil.

