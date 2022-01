Vodafone speist DAZN ins Kabelnetz – Sky bringt Paramount+ und Peacock nach Deutschland

Die Entwicklung bei Sky dürfte unabhängig davon, ob nun über Vodafone verfügbar oder nicht, spannend werden. Der Pay-TV-Sender hat bereits angekündigt, noch in diesem Jahr die US-Angebote Peacock und Paramount+ auf den deutschen Markt zu bringen. Einen konkreten Starttermin will Sky zwar noch nicht nennen, doch darf man mit der Einführung eher in der ersten als in der zweiten Jahreshälfte rechnen.

Vodafone schickt die erste Generation seiner GigaTV Box in diesem Jahr in den Ruhestand. Wie der Anbieter ankündigt, wird das neuere Modell GigaTV Cable Box 2 künftig mit allen TV-Tarifen bundesweit erhältlich sein.

