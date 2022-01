Streaming-Dienst Peacock: Ab morgen auch in Deutschland

Während Neukunden für das teuerste Paket Sky Entertainment Plus mit Sky Sport, Sky Cinema, Sky Fußball-Bundesliga und Sky Kids 39 Euro im Monat zahlen, werden für das selbe Bundle bei Vertragsverlängerung 65,50 Euro fällig. Alle Preispakete listet Sky in dieser Übersicht .

Hierzulande werden die Peacock-Inhalte über den Pay-TV-Sender Sky zur Verfügung gestellt. Dieser hat heute angekündigt die Kataloginhalte und Neuproduktionen von Peacock bereits ab morgen in Deutschland und Österreich zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz wird das Zusatzangebot hingegen erst im Laufe der kommenden Monate an den Start gehen.

Im Sommer 2020 ging mit Peacock ein weiterer Video-Streaming-Dienst in den USA ans Netz. Verantwortet von der Comcast-Tochter NBCUniversal, konzentriert sich Peacock vornehmlich auf die Ausstrahlung von NBC-Produktionen wie etwa die erfolgreiche Mockumentary-Serie „The Office“, bietet aber auch Lizenz-Titel wie das britischen Historien-Drama „Downton Abbey“ an.

