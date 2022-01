Netflix erhöht die Preise in den USA um bis zu 2 Dollar

Netflix läutet mit Blick auf seine Abopreise die nächste Runde ein. Der Videodienst hat seine Monatspreise in den USA um bis zu zwei Dollar erhöht.

Laut der neuen Preisübersicht von Netflix bezahlt man in der günstigsten Abostufe in den USA nun 9,99 statt bislang 8,99 Dollar monatlich, um von maximal einem Gerät aus und mit Standardqualität auf das Filmangebot des Videodienstes zuzugreifen. Wer die Videos in HD-Qualität oder gar von mehreren Geräten aus gleichzeitig sehen will, bezahlt jetzt 15,49 statt zuvor 13,99 Dollar für das Standard- beziehungsweise 19,99 statt bislang 17,99 Dollar für das Premium-Abo.

Wie gewohnt gelten die neuen Netflix-Preise zunächst nur für neue Mitglieder, sollen für Bestandskunden dann aber schrittweise ebenfalls in Kraft treten. Netflix hat angekündigt seine Mitglieder jeweils 30 Tage vor Anwendung der neuen Preisregel per E-Mail zu informieren.

Netflix-Preiserhöhung in Deutschland steht ebenfalls an

Netflix äußert sich im Zusammenhang mit Preiserhöhungen in der Regel zwar nicht konkret bezüglich deren Auswirkungen auf weitere Länder, die Standardfloskel des Anbieters „Preisänderungen in den USA sind nicht zwangsläufig ein Indikator für ähnliche Vorhaben oder Prozesse in Deutschland“ kann man allerdings in der Pfeife rauchen

So fand die letzte Preiserhöhung von Netflix in den USA vor 15 Monaten im Oktober 2020 statt, damals wurde die nun erneut überholte Preisstaffel von 9/14/18 Dollar eingeführt. Drei Monate später hat Netflix im Januar 2021 dann auch hierzulande seine neuen, und bis heute in Deutschland aktuellen Abopreise eingeführt. Somit gehen wir davon aus, dass wir noch vor dem Sommer auch in Deutschland eine entsprechende Preiserhöhung von Netflix sehen werden.

In Deutschland kostet Netflix aktuell 7,99 Euro im Monat im Basispaket. Für die beliebteste Abo-Option „Standard“ bezahlt man hierzulande momentan 12,99 Euro und für Netflix Premium 17,99 Euro pro Monat. Es ist denkbar, dass sich diese Preisstufen analog zu den US-Steigerungen zeitnah auf 8,99 Euro, 14,49 Euro und 19,99 Euro erhöhen.