Homebridge unterstützt jetzt HomeKit Secure Video

In HomeKit erscheinen die über Homebridge integrierten Produkte dann wie offizielles HomeKit-Zubehör und lassen sich auch über Apples Home-App oder vergleichbare Anwendungen ansprechen und bedienen. Lediglich ein Hinweis in den Einstellungen der Home-App weist darauf hin, dass die über HomeKit eingebundenen Geräte nicht von Apple für HomeKit zertifiziert und daher möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar sind.

Homebridge ist ein mittlerweile gleichermaßen etabliertes und erfolgreiches Softwareprojekt zur Integration von nicht offiziell unterstütztem Zubehör in HomeKit. Die Software wird ins Heimnetz und hier am besten auf einem Server installiert, hierfür genügt bereits ein günstiger Raspberry Pi, alternativ steht Homebridge auch als Docker-Container unter anderem für verschiedene NAS-Produkte sowie für Mac, Windows und Linux zur Verfügung.

