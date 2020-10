Sonos Trade Up: 30%-Rabatt mittlerweile ohne Bedingungen

Als Sonos im vergangenen Herbst sein Trade Up-Programm für ältere Lautsprecher einführte, bekam das Unternehmen (auch von uns) gehörig auf den Deckel. Zwar störte sich niemand an der Tatsache, dass Sonos seine Bestandskunden mit einem 30-Prozent-Rabatt zum Neukauf aktueller Sonos-Lautsprecher überreden wollte, was vielen Anwendern jedoch völlig unverständlich war, war die Tatsache, dass Sonos versuchte voll funktionsfähige Lautsprecher älterer Baureihen aus dem Verkehr zu ziehen.

Und dies ausgerechnet auch noch unter der Überschrift der „Nachhaltigkeit“.

So formulierte Sonos damals grob das folgende Angebot: „Wenn du deine alten Sonos-Lautsprecher per Knopfdruck in den sogenannten Recycling-Modus versetzt – ein Euphemismus für die nicht reversible Stilllegung der Hardware – dann bekommst du von uns einen 30-Prozent-Rabatt auf neue Hardware“. Anwender sollten die alten Speaker in Eigenregie entsorgen.

Wenig später stellte sich heraus, dass das Unternehmen ohnehin plante, die Unterstützung für Altgeräte einzustellen und das Trade Up-Programm eingeführt hatte um so viele Alt-Lautsprecher wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen.

Als die Nutzerbasis daraufhin mit Unverständnis reagierte, entscheid sich Sonos für einen Teilrückzieher. Statt dem Support-Ende für alte Lautsprecher teilte man die Plattform in S1- und S2-Systeme, veröffentlichte eine neue App und gab an, sowohl die alten als auch die neuen Geräte noch unterstützen zu wollen. Die Bereitstellung neuer Funktionen sei jedoch auf die neuen Geräte beschränkt.

Im Hintergrund editierte Sonos dann auch das Trade Up-Programm und bietet den Rabatt inzwischen so an, wie dies von Anfang an hätte geschehen sollen: Alle Anwender mit qualifizierten Altgeräten können sich in ihrem Sonos-Account einen 30-Prozent-Gutschein auf neue Produkte ausstellen lassen und diesen (ohne Ablaufdatum) jederzeit einsetzen wenn Bedarf besteht. Vorhandene Altgeräte müssen dafür nicht stillgelegt werden. Sollten diese allerdings defekt sein, bietet Sonos nun auch UPS-Versand-Etiketten an, die für die fachgerechte Entsorgung der alten Lautsprecher eingesetzt werden können.

Warum nicht gleich so?