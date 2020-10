Denken wie Steve Jobs: Im Inneren der Apple University

Erstmals ins Rampenlicht trat die Apple University im Herbst 2011. Damals, kurz nach dem Tod des Apple-Gründers, veröffentlichte die LA Times einen Artikel über das Apple-interne Bildungsprojekt, mit dem Steve Jobs sicherstellen wollte, dass die von Apple etablierte Art neue Herausforderungen anzugehen, auch an nachfolgende Management-Generationen weitergegeben würde.

Ein Unterfangen, für das Apple damals den ehemaligem Dekan der Yale School of Management, Joel Podolny, einstellte. Neun Jahre später, im Oktober 2020 trägt Podolny weiterhin den Titel eines Dekan übersieht als Vice President of Apple University mittlerweile jedoch ausschließlich Apples Bildungsangebot für nachrückende Führungskräfte.

Über dieses hat ehemalige Professor der Harvard Business School jetzt einen umfangreichen Artikel in der aktuellen November/Dezember-Ausgabe der Harvard Business Review verfasst.

In dem lesenswerten Stück „How Apple Is Organized for Innovation„geht Podolny auf mehrere Aspekte ein, die die Apple University im Rahmenplan verankert hat. Dazu zählen etwa auch die drei Führungseigenschaften, die Steve Jobs persönlich als fundamental für das gesamte Apple-Management festgeschrieben hat.

So müssen alle Apple-Manager, vom Senior Vice President bis hin zum einfachen Middle-Manager drei Führungseigenschaften mitbringen:

Die Hoffnung der Apple University: Erfüllen die Manager alle Basisvoraussetzungen, werden bei wichtigen Projekten die Entscheidungen stets von Personen getroffen, die auch am besten dazu qualifiziert sind.

Podolny geht in seinem Stück dazu auf den iWork-Verantwortlichen Roger Rosner ein, der 2001 selbst als Software-Entwickler bei Apple startete und inzwischen alle Produktiv-Applikationen Apples überblickt.

Early on, Steve Jobs came to embrace the idea that managers at Apple should be experts in their area of management: […] „You know who the best managers are? They are the great individual contributors who never, ever want to be a manager but decide they have to be…because no one else is going to…do as good a job.“