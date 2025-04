Sonos senkt Preise für Lautsprecher und Soundbars dauerhaft

Die gebeutelten Multiroom-Spezialisten von Sonos haben die Preise für zwei ihrer beliebtesten Produkte dauerhaft gesenkt. Die einfache Sonos-Lautsprecher Era 100 und die Soundbar Ray kosten zukünftig nur noch jeweils 229 Euro.

Dies entspricht einer Preisreduzierung von 50 Euro für den Era 100, der ursprünglich für 279 Euro in den Markt startete, und einer Reduzierung von 70 Euro für die Ray-Soundbar, die zuvor mit einem Listenpreis von 299 Euro im offiziellen Sonos-Shop erhältlich war.

Damit sind beide Modelle jetzt günstiger als bei Elektronikhändlern wie zum Beispiel Mediamarkt zu haben.

Sonos Era 100 und Sonos Ray günstiger

Mit der dauerhaften Preiskorrektur nach unten will Sonos den Einstieg in die Multiroom-Systeme erleichtern und Einsteiger ansprechen, die ohnehin eine Vorliebe für die beiden jetzt reduzierten Geräte an den Tag gelegt haben. Wie Sonos gegenüber ifun.de bestätigt gelten die neuen Preise seit dieser Woche.

Zwar waren beide Geräte schon zuvor im Rahmen von Sonderaktionen und Rabatten günstiger zu haben, die neuen Listenpreise sollen nun jedoch dauerhaft Bestand haben. Zukünftige Aktionen dürften die neuen Preisempfehlungen also noch weiter reduzieren. Auf ifun.de haben wir den Sonos Era 100 zu seinem Debüt im März 2023 vorgestellt und besprochen:

Der Sonos Era 100 überzeugte uns als würdiger Nachfolger des Sonos One mit zahlreichen Verbesserungen. Besonders auffällig waren die akustischen Neuerungen: Statt nur einem Hochtöner sorgen nun zwei seitlich abstrahlende Tweeter für einen breiteren Stereo-Effekt, während ein größerer Woofer die Mitteltöne abdeckt und sattere Bässe liefert.

Diese Veränderungen führen zu einem deutlich kräftigeren und voluminöseren Klangbild, das sich gerade im Vergleich zum Vorgängermodell bemerkbar macht. Auch bei den Verbindungsmöglichkeiten hat Sonos nachgelegt: Neben WLAN 6 unterstützt der Era 100 nun auch Bluetooth, was den Einsatzbereich des Lautsprechers erweitert. Allerdings ist der Ethernet-Anschluss zugunsten eines optionalen USB-C-Adapters entfallen.

Kompakte Soundbar als Einstiegsmodell

Die Ray-Soundbar richtet sich an Nutzer, die eine kompakte und unkomplizierte Lösung für kleinere Räume oder Zweitgeräte suchen, konnte uns allerdings nicht überzeugen. Im Gegensatz zu teureren Modellen wie der Arc Ultra oder der Beam verzichtet die Ray nämlich auf HDMI-Anschlüsse und verkompliziert den TV-Anschluss damit unnötig.

Sonos Ray: Leider ohne HDMI

Neben den Preisanpassungen arbeitet Sonos noch immer an der Verbesserung der Softwarequalität und will nach dem Rückzug des CEO Spence im Januar nun endlich die mobile App in den Griff bekommen.

Zudem hat das Unternehmen kürzlich die Entwicklung eines geplanten Streaming-Video-Players gestoppt und will sich auf die Optimierung bestehender Produkte konzentrieren.