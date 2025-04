waipu.tv jetzt mit 300 Sendern und 40.000 VoD-Inhalten

Die Abschaffung des Nebenkostenprivilegs im vergangenen Jahr hat für deutlich mehr Bewegung auf dem Markt für IPTV-Angebote gesorgt. Anbieter wie waipu.tv oder Zattoo, die schon länger in diesem Bereich unterwegs sind, haben qualitativ und preislich nachgelegt, um sich besser gegen die in diesem Segment nun ebenfalls deutlich aktiveren, ehemals auf Kabel-TV spezialisierten Telekommunikationskonzerne zu stellen.

waipu.tv hat sein Sender- und Mediathekangebot weiter ausgebaut und bietet nach eigenen Angaben nun mehr als 300 verschiedene Kanäle sowie über 40.000 Inhalte zum „Video on Demand“-Abruf über die sogenannte waiputhek an. Der Anbieter spricht davon, dass er seinen Kunden damit die umfangreichste Mediathek für TV-Angebote zur Verfügung stellt.

Neu im Programm von waipu.tv sind die Kanäle „AXN Black“ und „AXN White“, über die sich Inhalte wie „Yellowstone“ mit Kevin Costner als Cowboy, die Surfserie „Barons“ oder die auf einem Roman von Jane Austen basierende TV-Serie „Sanditon“ abrufen lassen.

Die beiden AXN-Kanäle sind Bestandteil des mittlerweile mehr als 70 Sender umfassenden Pay-TV-Pakets von waipu.tv, das im „Perfect Plus“-Abo von waipu.tv zusätzlich zu den Standardkanälen und der waiputhek enthalten ist.

Regulär bezahlt man für den Zugriff auf waipu.tv Perfect Plus 14,99 Euro im Monat. Wer den 4K-Empfangsstick von waipu.tv inklusive einer passenden Fernbedienung dazu will, muss entweder monatlich 15,99 Euro investieren, oder nach einem der regelmäßig angebotenen Aktionsangeboten Ausschau halten. Bei Amazon bekommt man den Stick zusammen mit einem Jahr Perfect Plus beispielsweise aktuell für 149,99 Euro.

Alternativ dazu bietet waipu.tv mit der waipu.tv Box seit kurzem auch eine gegenüber dem Stick leistungsfähigere, aber auch teurere Empfangsbox an. Hier bezahlt man dann entweder einmalig 99,99 Euro für die nackte Hardware oder monatlich 17,99 Euro inklusive Perfect Plus.

MagentaTV MegaStream als „Flatrate für Vielseher“

Für Nutzer, die regelmäßig vor dem Fernseher sitzen und zudem Wert auf eine möglichst große Auswahl legen, bleibt insbesondere mit Blick auf die regelmäßigen Preiserhöhungen der Videodienste auch MagentaTV MegaStream interessant.

Hier muss man sich zwar auf zwei Jahre verpflichten, hat dann aber für umgerechnet 22,50 Euro im Monat zum Fixpreis Zugriff auf das IPTV-Angebot der Telekom inklusive der MagentaTV-Mediathek sowie Netflix Standard, Disney+ Standard, Apple TV+ und RTL+ Premium.