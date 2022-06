Sonos Ray: Neue Einsteiger-Soundbar ab sofort verfügbar

Wer bereits über Sonos-Lautsprecher wie die Sonos One, die Sonos One SL, den Sonos Five, sowie die Play:1, Play:3 oder Play:5 verfügt, kann diese paarweise als Surround-Lautsprecher für die Sonos Ray konfigurieren.

Dafür verzichtet die Sonos Ray auf einen HDMI-Anschluss und verlangt die Kabelverbindung über einen optischen Eingang. Läuft der Fernseher gerade nicht, lässt sich die Sonos Ray, wie jeder andere Sonos Lautsprecher auch, mit so gut wie allen Streaming-Diensten verbinden und spielt deren Inhalte synchron mit anderen Sonos-Lautsprechern in den eigenen vier Wänden ab.

Die am 11. Mai erstmals vorgestellte Einsteiger-Soundbar des Multiroom-Spezialisten von Sonos ist ab heute im Handel erhältlich und lässt sich ab sofort in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß für jeweils 299 Euro bestellen.

