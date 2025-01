Sonos-Chef Patrick Spence tritt ab

Sonos sucht einen neuen Chef. Der seitherige Geschäftsführer Patrick Spence hat letztendlich doch noch seinen Hut genommen. Übergangsweise übernimmt das Sonos-Vorstandsmitglied Tom Conrad die Position von Spence.

Der scheidende Sonos-Chef Spence sah sich über die letzten Monate hinweg mit massiver Kritik konfrontiert. Auslöser für die Unzufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern war die überhastete Einführung der neuen Sonos-App im Mai vergangenen Jahres. Die Unternehmensleitung hat sich seither bemüht, die Wogen zu glätten und die Wiederherstellung eines in allen Bereichen funktionierenden Systems zu versprechen, was jedoch bis heute nicht in vollem Umfang gelungen ist.

Sonos-Chef Patrick Spence

Mit der Umstellung seines zuvor über lange Jahre hinweg problemlos funktionierenden Systems wollte Sonos nicht zuletzt auch die technische Grundlage für das Kopfhörermodell „Ace“ schaffen. Dessen Markteinführung wurde dann allerdings von den massiven Softwareproblemen überschattet. Offizielle Zahlen zum Markterfolg des Kopfhörers liegen nicht vor, intern heißt es jedoch, dass die Verkaufszahlen die Erwartungen deutlich unterschritten haben. Zuletzt hat Sonos mit für das Unternehmen ungewöhnlichen dauerhaften und massiven Preisnachlässen versucht, die Absatzzahlen der Kopfhörer ebenso wie seiner Lautsprecherprodukte anzukurbeln.

Sonos soll alte Stärke wiederfinden

Dem Magazin The Verge zufolge wird Spence dem Unternehmen noch bis Ende Juni als Berater zur Verfügung stehen. Für diese Tätigkeit soll er eine monatliche Vergütung in Höhe von 7.500 US-Dollar erhalten. Zusätzlich seien Abfindungszahlungen in Höhe von 1,875 Millionen US-Dollar vorgesehen.

Der Interimsgeschäftsführer Tom Conrad hat sich in seiner neuen Rolle direkt an die Mitarbeiter des Unternehmens gewandt. In dem Rundschreiben ließ er vernehmen, dass er von vielen Rückmeldungen von Mitarbeitern gehört habe, die sich frustriert darüber zeigen, wie weit sich das Unternehmen von den gemeinsamen Idealen entfernt habe. Gleichzeitig betont er, dass es eine erhebliche Menge an Arbeit gebe und sowohl schwierige Entscheidungen als auch Kompromisse bevorstünden. Dennoch fühle er sich durch die Leidenschaft im Unternehmen motiviert, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen und sich wieder auf innovative Ideen zu konzentrieren, die die Grundlage der Geschichte von Sonos bilden.