Sonos für den Mac: Neue App läuft nativ auf Apple-Chips

Sonos verteilt neue Versionen seiner Apps für iOS und Android und liefert gleichzeitig eine wichtige Änderung für Mac-Nutzer aus. Die macOS-Anwendung unterstützt jetzt Apple-Chips nativ und ist damit nicht länger auf Rosetta angewiesen. Sonos reagiert damit auf eine Baustelle, die mit Blick auf kommende macOS-Versionen zunehmend relevant wird.

Noch im Juni sah die Situation deutlich anders aus. Mit Blick auf die Entfernung von Rosetta unter macOS 27 hatten wir darauf hingewiesen, dass Sonos seine bisherige Mac-App nicht mehr weiterentwickeln wollte. Nutzer sollten langfristig auf Mobilgeräte oder die Web-Anwendung ausweichen. Die nun veröffentlichte native Unterstützung für Apple-Prozessoren ändert zumindest diesen Teil der Ausgangslage.

Mac-App verabschiedet sich von Rosetta

Sonos nennt die Unterstützung für Apple-Chips ausdrücklich als Bestandteil des aktuellen Software-Updates. Wer bislang beim Start der Anwendung einen Hinweis auf Apples Rosetta-Technik gesehen hat, soll die Mac-App künftig ohne diese Übersetzungsschicht verwenden können. Weitere Änderungen an der macOS-Anwendung führt Sonos in der aktuellen Mitteilung nicht auf.

Jetzt auch für Apple-Chips: Die offizielle Mac-App von Sonos

Damit entfällt zunächst eine technische Abhängigkeit, die gerade auf neueren Macs problematisch werden könnte. Rosetta dient dazu, für Intel-Prozessoren entwickelte Anwendungen auf Macs mit Apple-Chips auszuführen. Apple entfernt die Komponente mit macOS 27 zunächst aus der Standardinstallation, sie lässt sich dort allerdings weiterhin nachträglich installieren.

Eine weitere Ausweichmöglichkeit bietet die Sonos-Weboberfläche unter play.sonos.com. Diese lässt sich bereits jetzt mit Chrome als eigenständige Web-App auf dem Mac installieren und anschließend ähnlich wie eine klassische Anwendung über ein separates Fenster, das Dock oder den Programme-Ordner aufrufen. Damit steht die browserbasierte Sonos-Steuerung bei Bedarf auch ohne dauerhaft geöffnetes Browserfenster zur Verfügung.

play.sonos.com: Die Sonos-Web-App hier in Chrome

Daneben gibt es mit Choragus weiterhin eine kostenlose Alternative zur offiziellen Sonos-Anwendung. Der freie Mac-Controller steuert Sonos-Systeme lokal, läuft nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren und unterstützt auch Intel-Macs. Die Anwendung wurde im Frühjahr umfassend überarbeitet und bietet unter anderem Zugriff auf Musikdienste, Warteschlangen und zusätzliche Wiedergabefunktionen.

TuneIn-Verknüpfungen werden aufgeräumt

Parallel verteilt Sonos die Version 88.01.9 für iOS. Das Update erscheint schrittweise und steht daher nicht sofort bei allen Nutzern bereit. Auf dem iPhone lässt sich die Suche nach verfügbaren Aktualisierungen über die Account-Seite des App Store manuell anstoßen.

Freie Alternative: Die Open-Source-App Choragus

Inhaltlich räumt Sonos unter anderem alte TuneIn-Verknüpfungen im Home-Bereich auf, die nicht mehr funktionieren. Betroffene Nutzer sollen in der App einen Hinweis zur Migration auf die neue TuneIn-Anbindung erhalten. Bleibt dieser unbeachtet, erscheint später ein Countdown, bevor die defekten Verknüpfungen automatisch entfernt werden. Dies erläutert Sonos im hauseigenen Nutzerforum.

Das Update folgt kurz auf die Rückkehr der Sperrbildschirm-Steuerung per Live-Aktivität, die Sonos erst mit Version 88.0.51 für iPhone-Nutzer bereitgestellt hatte.