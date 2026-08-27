Prime Video im September: Filme, Serien und Champions League

Amazon hat die Programmplanung für Prime Video im September vorgelegt, hier haben wir die August-Neuzugänge gelistet. Neben zahlreichen älteren Serien und Filmen stehen mehrere Eigenproduktionen auf dem Programm. Dazu gehören der Psychothriller „The Runner“, das „Reacher“-Spin-off „Neagley“ und die Comedy-Show „LOL Next“.

Sportfans bekommen zudem wieder ein ausgewähltes Spiel der Champions League am Dienstagabend zu sehen.

„The Runner“ und „Neagley“

Den Anfang bei den neuen Prime-Produktionen macht am 2. September „The Runner“. Der Psychothriller begleitet eine erfolgreiche Wirtschaftsanwältin durch London, nachdem ihr Sohn entführt wurde. Sie muss den Anweisungen eines unbekannten Täters folgen, ständig in Bewegung bleiben und darf niemanden um Hilfe bitten.

Am 16. September startet mit „Neagley“ ein Ableger der Serie „Reacher“. Die achtteilige erste Staffel stellt die Privatdetektivin Frances Neagley in den Mittelpunkt. Nach dem Tod eines alten Freundes beginnt sie selbst zu ermitteln und stößt dabei auf einen größeren Fall.

Neue Comedy und zwei Romanverfilmungen

Bereits am 10. September veröffentlicht Amazon alle vier Folgen von „LOL Next“. Der Ableger von „LOL: Last One Laughing“ setzt auf jüngere Comedians und bekannte Social-Media-Gesichter. Das Grundprinzip bleibt erhalten: Die Teilnehmer versuchen, ihre Konkurrenten aus der Reserve zu locken, ohne sich selbst ein Lachen anmerken zu lassen. Hazel Brugger übernimmt die Moderation.

Mit „Drawn Together“ folgt am 9. September eine Verfilmung aus der Romanreihe „Enfrentados“ von Mercedes Ron. Zwei Wochen später erscheint „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“. Im Mittelpunkt der Bestsellerverfilmung steht eine Doktorandin, deren improvisiertes Beziehungsmanöver unerwartete Folgen hat.

Zu den weiteren Neuzugängen zählen im September unter anderem alle Staffeln von „Sex and the City“, „True Blood“, „Banshee“ und „2 Broke Girls“ sowie sieben Staffeln von „The Rookie“. Bei den Filmen kommen unter anderem „Ready Player One“, die beiden letzten Teile der „Dark Knight“-Trilogie, „Wonka“, „Poor Things“ und „No Hard Feelings“ hinzu.

Prime Video zeigt ab dem 8. September außerdem wieder das Topspiel am Dienstag in der UEFA Champions League live und exklusiv.

Neue Serien bei Prime Video im September

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Live-Sport bei Prime Video im September