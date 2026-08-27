„LOL Next“ als Monats-Highlight
Prime Video im September: Filme, Serien und Champions League
Amazon hat die Programmplanung für Prime Video im September vorgelegt, hier haben wir die August-Neuzugänge gelistet. Neben zahlreichen älteren Serien und Filmen stehen mehrere Eigenproduktionen auf dem Programm. Dazu gehören der Psychothriller „The Runner“, das „Reacher“-Spin-off „Neagley“ und die Comedy-Show „LOL Next“.
Sportfans bekommen zudem wieder ein ausgewähltes Spiel der Champions League am Dienstagabend zu sehen.
„The Runner“ und „Neagley“
Den Anfang bei den neuen Prime-Produktionen macht am 2. September „The Runner“. Der Psychothriller begleitet eine erfolgreiche Wirtschaftsanwältin durch London, nachdem ihr Sohn entführt wurde. Sie muss den Anweisungen eines unbekannten Täters folgen, ständig in Bewegung bleiben und darf niemanden um Hilfe bitten.
Am 16. September startet mit „Neagley“ ein Ableger der Serie „Reacher“. Die achtteilige erste Staffel stellt die Privatdetektivin Frances Neagley in den Mittelpunkt. Nach dem Tod eines alten Freundes beginnt sie selbst zu ermitteln und stößt dabei auf einen größeren Fall.
Neue Comedy und zwei Romanverfilmungen
Bereits am 10. September veröffentlicht Amazon alle vier Folgen von „LOL Next“. Der Ableger von „LOL: Last One Laughing“ setzt auf jüngere Comedians und bekannte Social-Media-Gesichter. Das Grundprinzip bleibt erhalten: Die Teilnehmer versuchen, ihre Konkurrenten aus der Reserve zu locken, ohne sich selbst ein Lachen anmerken zu lassen. Hazel Brugger übernimmt die Moderation.
Mit „Drawn Together“ folgt am 9. September eine Verfilmung aus der Romanreihe „Enfrentados“ von Mercedes Ron. Zwei Wochen später erscheint „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“. Im Mittelpunkt der Bestsellerverfilmung steht eine Doktorandin, deren improvisiertes Beziehungsmanöver unerwartete Folgen hat.
Zu den weiteren Neuzugängen zählen im September unter anderem alle Staffeln von „Sex and the City“, „True Blood“, „Banshee“ und „2 Broke Girls“ sowie sieben Staffeln von „The Rookie“. Bei den Filmen kommen unter anderem „Ready Player One“, die beiden letzten Teile der „Dark Knight“-Trilogie, „Wonka“, „Poor Things“ und „No Hard Feelings“ hinzu.
Prime Video zeigt ab dem 8. September außerdem wieder das Topspiel am Dienstag in der UEFA Champions League live und exklusiv.
Neue Serien bei Prime Video im September
- Ab 1. September:
Ballers | Staffel 1-5
Band of Brothers – Wir waren wie Brüder | Staffel 1
Banshee – Small Town. Big Secrets | Staffel 1-4
Rom | Staffel 1-2
Sex and the City | Staffel 1-6
Superman & Lois | Staffel 4
The Pacific | Staffel 1
The Rookie | Staffel 1-7
True Blood | Staffel 1-7
Willkommen bei den Louds | Staffel 1-2
- Ab 4. September:
The Grand Tour | Original | Staffel 1
- Ab 10. September:
LOL Next | Original | Staffel 1
- Ab 14. September:
The Originals | Staffel 1-5
- Ab 15. September:
2 Broke Girls | Staffel 1-6
- Ab 16. September:
Neagley | Original | Staffel 1
- Ab 28. September:
Hart of Dixie | Staffel 1-3
- Ab 30. September:
The Night Of – Die Wahrheit einer Nacht | Staffel 1
Neue Filme bei Prime Video im September
- Ab 1. September:
Dora auf der Suche nach Sol Dorado
Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Teen Wolf – Ein Werwolf kommt selten allein
The Fires | Exclusive
The Sun Is Also a Star – Ein einziger Tag für die Liebe
Windtalkers
- Ab 2. September:
Eine Million Minuten
Die Bestimmung – Allegiant
Die Bestimmung – Insurgent
The Runner | Original
- Ab 6. September:
Ready Player One
- Ab 7. September:
The Dive | Exclusive
- Ab 9. September:
Drawn Together | Original
- Ab 10. September:
Rheingold
- Ab 11. September:
Wish You Were Here | Exclusive
- Ab 14. September:
Love Hurts – Liebe tut weh | Exclusive
The Dark Knight
The Dark Knight Rises
- Ab 15. September:
Mortal Kombat
- Ab 18. September:
Justice League
Du+Ich – Allein gegen alle | Original
Zack Snyder’s Justice League
- Ab 22. September:
Das perfekte Geheimnis
Killer Whale | Exclusive
Wonka
- Ab 23. September:
Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe | Original
- Ab 25. September:
No Hard Feelings
- Ab 27. September:
Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn
Poor Things
- Ab 28. September:
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Live-Sport bei Prime Video im September
- Ab 8. September:
UEFA Champions League | Topspiel am Dienstag
- 19. September:
WNBA: Sky vs. Dream
- 20. September:
WNBA: Storm vs. Valkyries
Ist der Drops mit LOL nicht langsam gelutscht? Gähnend langweilig, jedenfalls für mich. Was denkt Ihr?