Choragus: Neuer Name, umfassend überarbeitete Sonos-Steuerung

Die bislang als SonosController bekannte Mac-Anwendung tritt seit Version 4 unter neuem Namen auf. Mit der Umbenennung zu Choragus geht eine grundlegende Überarbeitung einher, die zahlreiche Funktionen neu ordnet und erweitert.

Bereits im Frühjahr hatte sich gezeigt, dass die Anwendung eine Lücke füllt, die die offizielle Sonos App bislang offenlässt, insbesondere auf aktuellen Mac-Systemen.

Die neue Version setzt weiterhin auf eine lokale Steuerung der Lautsprecher und arbeitet nativ auf Apple-Silicon- und Intel-Macs. Bestehende Nutzer müssen einmalig neu installieren und ihre Musikdienste erneut verknüpfen. Einstellungen und Hörverläufe werden dabei automatisch übernommen.

Neue Wiedergabe und Steueroptionen

Mit Version 4 wurde die Wiedergabe an mehreren Stellen angepasst. Titel lassen sich nun gezielter ansteuern, etwa durch zusätzliche Sprungtasten für kurze Vor- und Rückläufe. Auch die Anzeige laufender Inhalte wurde erweitert. Lokale Dateien, etwa aus Plex, zeigen jetzt korrekte Laufzeiten und eine präzise Fortschrittsanzeige.

Fehler bei der Wiedergabe einzelner Titel aus Spotify wurden behoben. Die Anwendung berücksichtigt nun unterschiedliche Konfigurationen innerhalb eines Haushalts und passt die Steuerung entsprechend an. Auch das Hinzufügen ganzer Alben, etwa aus Apple Music, funktioniert zuverlässiger und übernimmt vollständige Listen in die Warteschlange.

Karaoke-Funktion, Updates, Diagnose

Ein sichtbarer Ausbau betrifft die Darstellung von Inhalten. Choragus bietet nun ein separates Karaoke-Fenster, das Liedtexte synchron zur Musik anzeigt und sich auf externe Bildschirme übertragen lässt. Die Darstellung ist so ausgelegt, dass sie auch aus größerer Entfernung lesbar bleibt.

Parallel dazu wurde die Anwendung technisch weiterentwickelt. Updates werden künftig automatisch im Hintergrund installiert. Voraussetzung ist eine einmalige manuelle Installation der aktuellen Version. Auch die Fehlerdiagnose wurde überarbeitet. Berichte lassen sich direkt aus der Anwendung erstellen, werden lokal bereinigt und anschließend verschlüsselt weitergegeben.

Darüber hinaus erhielt die Oberfläche Anpassungen im Detail. Die Einstellungen wurden in ein eigenständiges Fenster ausgelagert und lassen sich unabhängig vom laufenden Betrieb öffnen. Bei umfangreichen Aktionen zeigt die Warteschlange nun deutlicher an, wenn Prozesse im Hintergrund laufen.

Choragus ist vollständig kostenlos verfügbar und lässt sich hier aus dem Netz laden.