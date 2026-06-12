Sonos für Mac vor dem Aus
macOS 27 entfernt Rosetta und setzt Intel-Apps unter Druck
Nach der Installation von macOS 27 Golden Gate dürften etliche Mac-Nutzer erstmal erschrecken. Mit dem Update wird Apples Übersetzungstechnologie Rosetta automatisch entfernt. Die Software ist allerdings nötig, wenn man ältere, bislang nicht nativ für Apple-Prozessoren verfügbare Programme auf aktuellen Macs verwenden will.
Zum Glück ist erstmal noch alles halb so wild. Das Fehlen von Rosetta unter macOS Golden Gate darf man als Warnschuss betrachten. Rosetta lässt sich derzeit jedoch weiterhin manuell nachinstallieren, sodass Programme wie die Sonos-App oder auch die von uns genutzte Dateiverwaltung EagleFiler erstmal weiter verwenden lassen.
Sonos-App vor dem Aus
Während wir davon ausgehen, dass der EagleFiler-Entwickler Michael Tsai es noch rechtzeitig schafft, seine App für neue Mac-Systeme fit zu machen, ist bei Sonos demnächst endgültig Schluss. Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass er seine Mac-App nicht mehr weiterentwickelt. Nutzer des Multiroom-Systems sollen künftig entweder ein Mobilgerät für die Musiksteuerung verwenden oder per Web-App auf ihr System zugreifen.
Der Onlinezwang ist nicht nur wegen der damit zwangsläufig verbundenen Latenzen und Ausfallgefahren ärgerlich. Sonos zwingt seine Nutzer ohne Grund dazu, ihre Systeme von außen erreichbar zu machen und bietet dafür bislang nicht einmal zeitgemäße Sicherheitsmechanismen an.
Desktop-Anwendungen statt Web-App
Wer auch in Zukunft nicht darauf verzichten will, sein Sonos-System über eine Mac-Anwendung zu bedienen, kann sich langsam auf die Suche nach einer Alternative machen. Der Entwickler des Menu Bar Controller für Sonos bewirbt sich hier inzwischen mit einer vollwertigen Desktop-App. Die Möglichkeit zur Steuerung des heimischen Sonos-Systems über die Menüleiste bleibt natürlich weiterhin erhalten.
Ausführliche Infos zu den Unterschieden zwischen der alten Sonos-App, der zwischenzeitlich von Sonos favorisierten Web-Lösung und seiner nativen Mac-Anwendung hat der MBC-Entwickler hier zusammengetragen.
Eine weitere Alternative ist Choragus. Die App ist einst unter dem Namen Sonos Controller gestartet und ist mittlerweile in Version 4.11 kostenlos über GitHub erhältlich.
Das betrifft ja nur sehr wenige. Die Meisten haben ja Windows zu Hause und im Geschäft. Also bleibt der Schaden sehr klein bleiben
Ist es noch irgendwie möglich mit einem Arm MacBook Windows wie Bootcamp zu installieren?
Am besten funktioniert bei mir (Macbbook Air M4) die Installation von Windows 11 ARM in UTM (Virtualisierung). Die Windows ARM Version bringt wiederum selbst eine ARM->X86 Übersetzung, ähnlich Rosetta) mit.
Ich denke nein nur mit extra virtualisierungs Software wie Parallels Desktop
Verstehe ich das richtig? Um die Sonos Web App nutzen zu können, muss das System von außen erreichbar sein? Das läuft nicht über den Web Server auf einem der Lautsprecher?
Bootcamp nicht. Geht nur über virtualisierung (VirtualBox oder Parallels zB.)
Hinweise gibt es doch nun schon seit macOS 26.
Nur die Verantwortlichen der Ausweis app haben es bis heute nicht begriffen.
Sie haben in den Kommentaren im Store angekündigt bald soweit zu sein
Diese Antworten gibt es schon seit letztem Herbst oder so.
Schon vor macOS 26.
Explizit wurde bei EInführung der M Prozessoren gesagt, dass man für den Übergang Rosetta hat. Ich weiß nicht mehr ob gesagt wurde wie lang das sein wird, aber ganz klar, dass es ein Übergang ist
Das hatten wir alles schon mal
In 10 Jahren gehts wieder andersrum
Das sehe ich nicht. Die Apple Silicon CPUs sind Intel CPUs haushoch überlegen.
Sehe ich auch so. Allerdings hat sich Apple seinerzeit den Umstieg von Motorola zu Intel gut versüßen lassen.
Wenn es um Rechenleistung geht sind sind RISC sprich ARM Architektur lahm.
Die Dinger waren ja nie zum CPU Einsatz gedacht.
(keinen vernünftigen Befehlsatz, Probleme mit den Chipsatz (zu allen Schnittstellen inkompatibel), bis heute haben die meisten Macs nicht mal die Anzahl der Schnittstellen die Intel Macs., usw.
Das einzige mit was ARM Punkten kann, die Chips sind billig und jeder (so auch Apple) kann sich seine eigenen Scheiß kochen, was dann die ARM Technologie dann auch noch .self inkompatibel macht.
Ach deswegen gibt es ARM-Chips, die mit deutlich weniger Leistungsaufnahme mehr Leistung bringen als x86er….
Oh, da ist Garmin dann gefragt ihre App endlich zu migrieren.
He? Steht doch sogar im Screenshot…
macOS27 soll doch heftig warnen und macOS28 dann nicht mehr supporten?
Ja, steht sogar auch so im Artikel.
Ich werde definitiv erst mal nicht upgraden
Weil das Rosetta neu installiert werden muss? Also genauso wie beim ersten Verwenden einer Intel Anwendung auch schon mal. Eine neue Einschränkung gibt es nicht.