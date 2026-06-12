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Sonos für Mac vor dem Aus

macOS 27 entfernt Rosetta und setzt Intel-Apps unter Druck
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Nach der Installation von macOS 27 Golden Gate dürften etliche Mac-Nutzer erstmal erschrecken. Mit dem Update wird Apples Übersetzungstechnologie Rosetta automatisch entfernt. Die Software ist allerdings nötig, wenn man ältere, bislang nicht nativ für Apple-Prozessoren verfügbare Programme auf aktuellen Macs verwenden will.

Zum Glück ist erstmal noch alles halb so wild. Das Fehlen von Rosetta unter macOS Golden Gate darf man als Warnschuss betrachten. Rosetta lässt sich derzeit jedoch weiterhin manuell nachinstallieren, sodass Programme wie die Sonos-App oder auch die von uns genutzte Dateiverwaltung EagleFiler erstmal weiter verwenden lassen.

Sonos-App vor dem Aus

Während wir davon ausgehen, dass der EagleFiler-Entwickler Michael Tsai es noch rechtzeitig schafft, seine App für neue Mac-Systeme fit zu machen, ist bei Sonos demnächst endgültig Schluss. Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass er seine Mac-App nicht mehr weiterentwickelt. Nutzer des Multiroom-Systems sollen künftig entweder ein Mobilgerät für die Musiksteuerung verwenden oder per Web-App auf ihr System zugreifen.

Sonos Rosetta Meldung

Der Onlinezwang ist nicht nur wegen der damit zwangsläufig verbundenen Latenzen und Ausfallgefahren ärgerlich. Sonos zwingt seine Nutzer ohne Grund dazu, ihre Systeme von außen erreichbar zu machen und bietet dafür bislang nicht einmal zeitgemäße Sicherheitsmechanismen an.

Desktop-Anwendungen statt Web-App

Wer auch in Zukunft nicht darauf verzichten will, sein Sonos-System über eine Mac-Anwendung zu bedienen, kann sich langsam auf die Suche nach einer Alternative machen. Der Entwickler des Menu Bar Controller für Sonos bewirbt sich hier inzwischen mit einer vollwertigen Desktop-App. Die Möglichkeit zur Steuerung des heimischen Sonos-Systems über die Menüleiste bleibt natürlich weiterhin erhalten.

Mbc Sonos

Ausführliche Infos zu den Unterschieden zwischen der alten Sonos-App, der zwischenzeitlich von Sonos favorisierten Web-Lösung und seiner nativen Mac-Anwendung hat der MBC-Entwickler hier zusammengetragen.

Eine weitere Alternative ist Choragus. Die App ist einst unter dem Namen Sonos Controller gestartet und ist mittlerweile in Version 4.11 kostenlos über GitHub erhältlich.
12. Juni 2026 um 12:10 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Das betrifft ja nur sehr wenige. Die Meisten haben ja Windows zu Hause und im Geschäft. Also bleibt der Schaden sehr klein bleiben

  • Ist es noch irgendwie möglich mit einem Arm MacBook Windows wie Bootcamp zu installieren?

  • Verstehe ich das richtig? Um die Sonos Web App nutzen zu können, muss das System von außen erreichbar sein? Das läuft nicht über den Web Server auf einem der Lautsprecher?

  • Bootcamp nicht. Geht nur über virtualisierung (VirtualBox oder Parallels zB.)

  • Hinweise gibt es doch nun schon seit macOS 26.
    Nur die Verantwortlichen der Ausweis app haben es bis heute nicht begriffen.

  • Das hatten wir alles schon mal
    In 10 Jahren gehts wieder andersrum

    • Das sehe ich nicht. Die Apple Silicon CPUs sind Intel CPUs haushoch überlegen.

    • Sehe ich auch so. Allerdings hat sich Apple seinerzeit den Umstieg von Motorola zu Intel gut versüßen lassen.

      Wenn es um Rechenleistung geht sind sind RISC sprich ARM Architektur lahm.
      Die Dinger waren ja nie zum CPU Einsatz gedacht.

      (keinen vernünftigen Befehlsatz, Probleme mit den Chipsatz (zu allen Schnittstellen inkompatibel), bis heute haben die meisten Macs nicht mal die Anzahl der Schnittstellen die Intel Macs., usw.

      Das einzige mit was ARM Punkten kann, die Chips sind billig und jeder (so auch Apple) kann sich seine eigenen Scheiß kochen, was dann die ARM Technologie dann auch noch .self inkompatibel macht.

      • Ach deswegen gibt es ARM-Chips, die mit deutlich weniger Leistungsaufnahme mehr Leistung bringen als x86er….

  • Oh, da ist Garmin dann gefragt ihre App endlich zu migrieren.

  • He? Steht doch sogar im Screenshot…
    macOS27 soll doch heftig warnen und macOS28 dann nicht mehr supporten?

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