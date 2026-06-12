Nach der Installation von macOS 27 Golden Gate dürften etliche Mac-Nutzer erstmal erschrecken. Mit dem Update wird Apples Übersetzungstechnologie Rosetta automatisch entfernt. Die Software ist allerdings nötig, wenn man ältere, bislang nicht nativ für Apple-Prozessoren verfügbare Programme auf aktuellen Macs verwenden will.

Zum Glück ist erstmal noch alles halb so wild. Das Fehlen von Rosetta unter macOS Golden Gate darf man als Warnschuss betrachten. Rosetta lässt sich derzeit jedoch weiterhin manuell nachinstallieren, sodass Programme wie die Sonos-App oder auch die von uns genutzte Dateiverwaltung EagleFiler erstmal weiter verwenden lassen.

Sonos-App vor dem Aus

Während wir davon ausgehen, dass der EagleFiler-Entwickler Michael Tsai es noch rechtzeitig schafft, seine App für neue Mac-Systeme fit zu machen, ist bei Sonos demnächst endgültig Schluss. Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass er seine Mac-App nicht mehr weiterentwickelt. Nutzer des Multiroom-Systems sollen künftig entweder ein Mobilgerät für die Musiksteuerung verwenden oder per Web-App auf ihr System zugreifen.

Der Onlinezwang ist nicht nur wegen der damit zwangsläufig verbundenen Latenzen und Ausfallgefahren ärgerlich. Sonos zwingt seine Nutzer ohne Grund dazu, ihre Systeme von außen erreichbar zu machen und bietet dafür bislang nicht einmal zeitgemäße Sicherheitsmechanismen an.

Desktop-Anwendungen statt Web-App

Wer auch in Zukunft nicht darauf verzichten will, sein Sonos-System über eine Mac-Anwendung zu bedienen, kann sich langsam auf die Suche nach einer Alternative machen. Der Entwickler des Menu Bar Controller für Sonos bewirbt sich hier inzwischen mit einer vollwertigen Desktop-App. Die Möglichkeit zur Steuerung des heimischen Sonos-Systems über die Menüleiste bleibt natürlich weiterhin erhalten.

Ausführliche Infos zu den Unterschieden zwischen der alten Sonos-App, der zwischenzeitlich von Sonos favorisierten Web-Lösung und seiner nativen Mac-Anwendung hat der MBC-Entwickler hier zusammengetragen.

Eine weitere Alternative ist Choragus. Die App ist einst unter dem Namen Sonos Controller gestartet und ist mittlerweile in Version 4.11 kostenlos über GitHub erhältlich.