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10,7 Gramm und drei Lichtarten

Wuben E2 Pulse: Das kann die neue Mini-Taschenlampe
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Wuben erweitert sein Angebot kompakter Taschenlampen um die E2 Pulse. Das neue Modell ist gerade einmal 41,4 Millimeter lang, wiegt inklusive Akku 10,7 Gramm und kostet zur Markteinführung 11,99 Euro. Angeboten wird die Mini-Lampe in Rot und Schwarz.

Wuben E2 Pulse 107G Compact Mini Edc Keychain Flashlight 2385352

Die E2 ist in erster Linie für den Schlüsselbund gedacht und fällt entsprechend kleiner aus als die bislang von uns vorgestellten Modelle. Zum Vergleich: Die G5 Mini bringt etwas mehr als 50 Gramm auf die Waage und bietet mit ihrem drehbaren Lampenkopf ein anderes Bedienkonzept. Die E2 setzt stattdessen auf möglichst wenig Ballast und kombiniert mehrere Lichtquellen auf kleinstem Raum.

Hauptlicht, Seitenleuchte und Signal-LED

Das weiße Hauptlicht erreicht maximal 150 Lumen und leuchtet laut Wuben bis zu 26 Meter weit. Neben der höchsten Stufe stehen 50 und ein Lumen zur Verfügung. Bei maximaler Leistung reduziert die Lampe ihre Helligkeit nach kurzer Zeit, für die mittlere Stufe nennt der Hersteller eine Laufzeit von einer Stunde, bei einem Lumen sind bis zu sieben Stunden angegeben.

Wuben E2 Bento 2500

Hinzu kommt ein seitliches weißes Licht mit 80 oder 10 Lumen. Außerdem stehen ein pulsierender Leuchteffekt sowie rote und rot-blaue Blinksignale bereit. Die zuletzt verwendete Einstellung wird gespeichert. Damit verfolgt Wuben erneut den Ansatz, aus einer kleinen Taschenlampe mehr als nur eine einzelne weiße Lichtquelle zu machen. Noch deutlich weiter treibt dies die X5 mit zusätzlichem UV-Licht und grünem Laser.

Magnetfuß, USB-C und 120-mAh-Akku

Der fest eingebaute Lithium-Polymer-Akku besitzt eine Kapazität von 120 mAh und wird über USB-C geladen. Nach Angaben von Wuben dauert eine vollständige Ladung rund 90 Minuten. Ein Magnet im Boden erlaubt es, die E2 an metallischen Flächen zu befestigen. Das Gehäuse kombiniert Polycarbonat mit Aluminium, ist nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützt und soll Stürze aus bis zu 1,5 Metern überstehen.

Wuben E2 Bento 2 2500

Optional lässt sich die Lampe mit dem P5-Zubehör auch als Anhänger beziehungsweise Halskette tragen. Für Wuben-Verhältnisse ist die E2 damit die kleine und günstige Ergänzung im Sortiment.

Unser Favorit bleibt die deutlich größere X4 Mini mit 1.500 Lumen, Standardakku und umfangreicherer Bedienung. Wer dagegen ein kleines Mitbringsel mit ungewöhnlicher Bauform sucht, findet weiterhin auch in der G5 eine interessante Alternative.

Produkthinweis
WUBEN E2 Mini Taschenlampe LED Aufladbar, Klein 3-en-1 Flashlight Magnet 11,99 EUR

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27. Aug. 2026 um 14:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die g5 ist für mich perfekt. Klein hell und hält lange genug und ich kann sie vielseitig einsetzen.

    • Die ist absolut mega. Ich frage mich warum Fahrradlampen so schlecht sind und so teuer und dieses kleine Ding so gut.
      Ja ich weiß! Das ist eine Taschenlampe und StVO usw.
      Dennoch wäre die um Längen besser als manch eine Fahrradlampe.
      Ich muss mir mal ne Halterung für das MTB basteln.

  • Verende aktuell eine Rovyvon A8 an meinem Schlüsselbund. Hab sie aber mal bestellt und mal sehen, ob sie meine Lampe ablösen kann. Der Preis ist der Knaller.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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