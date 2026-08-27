Wuben E2 Pulse: Das kann die neue Mini-Taschenlampe

Wuben erweitert sein Angebot kompakter Taschenlampen um die E2 Pulse. Das neue Modell ist gerade einmal 41,4 Millimeter lang, wiegt inklusive Akku 10,7 Gramm und kostet zur Markteinführung 11,99 Euro. Angeboten wird die Mini-Lampe in Rot und Schwarz.

Die E2 ist in erster Linie für den Schlüsselbund gedacht und fällt entsprechend kleiner aus als die bislang von uns vorgestellten Modelle. Zum Vergleich: Die G5 Mini bringt etwas mehr als 50 Gramm auf die Waage und bietet mit ihrem drehbaren Lampenkopf ein anderes Bedienkonzept. Die E2 setzt stattdessen auf möglichst wenig Ballast und kombiniert mehrere Lichtquellen auf kleinstem Raum.

Hauptlicht, Seitenleuchte und Signal-LED

Das weiße Hauptlicht erreicht maximal 150 Lumen und leuchtet laut Wuben bis zu 26 Meter weit. Neben der höchsten Stufe stehen 50 und ein Lumen zur Verfügung. Bei maximaler Leistung reduziert die Lampe ihre Helligkeit nach kurzer Zeit, für die mittlere Stufe nennt der Hersteller eine Laufzeit von einer Stunde, bei einem Lumen sind bis zu sieben Stunden angegeben.

Hinzu kommt ein seitliches weißes Licht mit 80 oder 10 Lumen. Außerdem stehen ein pulsierender Leuchteffekt sowie rote und rot-blaue Blinksignale bereit. Die zuletzt verwendete Einstellung wird gespeichert. Damit verfolgt Wuben erneut den Ansatz, aus einer kleinen Taschenlampe mehr als nur eine einzelne weiße Lichtquelle zu machen. Noch deutlich weiter treibt dies die X5 mit zusätzlichem UV-Licht und grünem Laser.

Magnetfuß, USB-C und 120-mAh-Akku

Der fest eingebaute Lithium-Polymer-Akku besitzt eine Kapazität von 120 mAh und wird über USB-C geladen. Nach Angaben von Wuben dauert eine vollständige Ladung rund 90 Minuten. Ein Magnet im Boden erlaubt es, die E2 an metallischen Flächen zu befestigen. Das Gehäuse kombiniert Polycarbonat mit Aluminium, ist nach IP66 gegen Staub und Wasser geschützt und soll Stürze aus bis zu 1,5 Metern überstehen.

Optional lässt sich die Lampe mit dem P5-Zubehör auch als Anhänger beziehungsweise Halskette tragen. Für Wuben-Verhältnisse ist die E2 damit die kleine und günstige Ergänzung im Sortiment.

Unser Favorit bleibt die deutlich größere X4 Mini mit 1.500 Lumen, Standardakku und umfangreicherer Bedienung. Wer dagegen ein kleines Mitbringsel mit ungewöhnlicher Bauform sucht, findet weiterhin auch in der G5 eine interessante Alternative.