Sniffnet: Freie Mac-App macht Netzwerkverkehr sichtbar

Mit Sniffnet steht eine noch vergleichsweise unbekannte Anwendung bereit, die Nutzern einen direkten Einblick in ihren Internetverkehr ermöglicht. Das Programm analysiert, welche Daten über die eigene Verbindung laufen, und bereitet diese Informationen verständlich auf.

Klassische Werkzeuge zur Netzwerküberwachung gelten oft als schwer zugänglich und richten sich eher an Profis. Sniffnet verfolgt einen anderen Ansatz. Die Oberfläche ist klar strukturiert und erlaubt es auch weniger erfahrenen Anwendern, den eigenen Datenverkehr nachzuvollziehen. Nach der Auswahl der zu prüfenden Netzwerkschnittstelle zeigt die Anwendung in Echtzeit an, welche Verbindungen aktiv sind und wie stark diese ausgelastet werden.

Diagramme visualisieren die aktuelle Nutzung, während zusätzliche Statistiken einen Überblick über den gesamten Datenverkehr liefern. Wer tiefer einsteigen möchte, kann Verbindungen gezielt filtern oder Datenprotokolle im PCAP-Format exportieren und später erneut auswerten.

Auch Anwendungen und Dienste im Blick

Neben der allgemeinen Analyse zeigt Sniffnet auch, welche Anwendungen auf dem eigenen Rechner Daten übertragen. Damit lässt sich nachvollziehen, welche Anwendungen im Hintergrund aktiv sind und Bandbreite nutzen. Ergänzend identifiziert das Tool bekannte Dienste, Protokolle sowie auffällige Verbindungen und ordnet diese ein.

Auch sicherheitsbezogene Funktionen sind vorhanden. Nutzer können eigene IP-Blocklisten einbinden, um potenziell problematische Verbindungen hervorzuheben. Zudem lassen sich Benachrichtigungen definieren, die bei bestimmten Netzwerkereignissen ausgelöst werden.

Sniffnet ist plattformübergreifend verfügbar und wird als Open-Source-Anwendung kostenlos angeboten. Der Quellcode ist öffentlich zugänglich, was eine unabhängige Überprüfung ermöglicht.

Die etwa 20 Megabyte großen Downloads stehen für Macs mit Intel- und mit Apple-Prozessoren zur Verfügung, zudem werden Versionen für Linux und Windows angeboten.

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