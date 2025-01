Open-Source-Firewall für macOS: LuLu in Version 3.0 veröffentlicht

Die kostenlose und quelloffene Firewall LuLu steht nun in Version 3.0 zum Download für macOS zur Verfügung. Sie überwacht ausgehende Netzwerkverbindungen und soll laut den Entwicklern helfen, unerwünschte Verbindungen und potenzielle Sicherheitsrisiken zu blockieren. Unterstützt werden alle Versionen des Mac-Betriebssystems ab macOS Catalina.

Einfache Installation und Konfiguration

LuLu wird durch das Kopieren in den Programme-Ordner installiert. Nach dem ersten Start müssen Nutzer die Systemerweiterung und den Netzwerkfilter manuell freigeben. Anschließend läuft die Firewall im Hintergrund und zeigt Warnmeldungen an, wenn neue Anwendungen versuchen, auf das Internet zuzugreifen. Funktional ist die App damit vergleichbar mit der kostenpflichtigen Lösung Little Snitch.

Standardmäßig erlaubt die Software Verbindungen für Apple-Dienste und bereits installierte Programme, um die Systemfunktionalität nicht zu beeinträchtigen. Diese Regeln können jederzeit angepasst werden. Nutzer können neue Regeln manuell erstellen, zeitlich begrenzen oder auf bestimmte Ziele einschränken.

Neue Funktionen in Version 3.0

Die aktuelle Version 3.0 bringt mehrere Neuerungen. Nutzer können nun Regeln mit einem Ablaufdatum erstellen und zwischen einem einfachen oder detaillierten Modus für Warnmeldungen wählen. Ein neuer „Passive Mode“ ermöglicht es, bestehende Regeln ohne weitere Warnungen anzuwenden.

LuLu bietet außerdem eine Integration mit VirusTotal, um Programme auf potenzielle Sicherheitsrisiken zu überprüfen. Dabei werden lediglich Hash-Werte der Dateien übertragen.

Für die neue Version empfehlen die Entwickler ein Update auf die aktuellste macOS-Version, da frühere Versionen, insbesondere macOS 15.0, bekannte Netzwerkprobleme aufweisen könnten.

Zum Download bitte hier entlang.