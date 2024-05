App-Firewall für macOS: Little Snitch 6 ist da

Das in Wien ansässige Software-Studio Objective Development hat die neueste Version seines Netzwerkmonitors Little Snitch veröffentlicht. Little Snitch 6 ist das sechste große Update der macOS-Anwendung, die datenschutzbewussten Anwendern seit über 20 Jahren zur Verfügung steht.

Mit vielen neue Funktionen

Die lokal arbeitende Anwendung zur Netzwerküberwachung informiert Anwender immer dann, wenn Applikationen eine Internetverbindung aufbauen (wollen) und macht nicht nur auf die ansonsten unsichtbare Online-Kommunikation aufmerksam, sondern ermöglicht es Anwendern auch, diese zu untersagen.

Die neue Version von Little Snitch verfügt über zahlreiche Verbesserungen, zu denen unter anderem eine DNS-Verschlüsselung gehört, die eine sichere Abfrage von Server-Namen ermöglicht, und die Integration von Blockierlisten, die mit einem Klick installiert werden können.

Ein neues Kontrollzentrum in der Menüleiste bietet schnellen Zugriff auf Netzwerkinformationen und blockierte Verbindungen. Zudem gibt es ein überarbeitetes interaktives Datenverkehrsdiagramm, das eine klarere Visualisierung und Analyse der Netzwerkaktivitäten erlaubt.

Zum Einmalkauf erhältlich

Die Einzellizenz von Little Snitch 6 ist ab sofort für 59 Euro erhältlich. Bestandskunden können das Upgrade zum ermäßigten Preis von 39 Euro durchführen. Lizenzen, die ab dem 1. Januar 2024 erworben wurden, sind ohne zusätzliche Kosten für die neue Version gültig.

Wer Little Snitch noch nicht kennt, kann mit dem kostenlosen Demo-Modus alle Funktionen ausprobieren. Einzige Einschränkung: Der Demo-Modus läuft nur drei Stunden am Stück und muss anschließend manuell reaktiviert werden.

Little Snitch 6 benötigt zur Installation macOS 14 Sonoma, ist dann aber auch in der Lage, Verbindungen hierarchisch nach App, Domäne, Server oder Land zu gruppieren. Such- und Filterfunktionen erleichtern das Auffinden spezifischer Verbindungen oder Firewall-Regeln.