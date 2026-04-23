Netflix im Mai: „Achtsam Morden“ geht in Staffel 2

Netflix hat seine Neuzugänge für den Monat Mai veröffentlicht. Zu den Höhepunkten im kommenden Monat zählt die Fortsetzung der auf den Büchern von Karsten Dusse basierenden Comedy-Serie „Achtsam Morden“. In der zweiten Staffel setzt Björn Diemel ab dem 28. Mai weiter auf Achtsamkeit, steht jedoch erneut vor der Herausforderung, einen Mafia-Clan unter Kontrolle zu halten. Um die Situation zu meistern, widmet er sich stärker seinen eigenen Bedürfnissen.

Bereits am 4. Mai läuft die neue Thriller-Serie „Der Kastanienmann: Versteckspiel“ an. Nach dem Verschwinden einer Frau ermittelt die Polizei in Kopenhagen gegen einen Täter, der seine Opfer mit kurzen Botschaften in eine tödliche Falle lockt. Die Geschichte basiert auf dem Roman „Der Kuckucksjunge“.

Ab dem 8. Mai können Abonnenten von Netflix die Bestsellerverfilmung „Das Glück hat acht Arme“ sehen. Darin knüpft eine Witwe während ihrer Arbeit im Aquarium eine ungewöhnliche Freundschaft mit einem intelligenten Oktopus und einem orientierungslosen jungen Mann.

Anime-Fans kommen ab dem 12. Mai bei der Fortsetzung „Devil May Cry“ auf ihre Kosten. Zwischen Unterwelt und Menschheit eskaliert ein Konflikt, während Dante sowohl mit seinen eigenen Abgründen als auch mit seinem mächtigen Zwillingsbruder konfrontiert wird.

Am 15. Mai startet die Drama-Serie „Berlin und die Dame mit dem Hermelin“. In diesem Ableger der Erfolgsserie „Haus des Geldes“ plant der Verbrecher mit dem Namen Berlin einen spektakulären Kunstdiebstahl in Sevilla.

„The Boroughs“ ist eine Science-Fiction-Serie, in der es vom 21. Mai an um eine nach außen hin idyllische Seniorensiedlung geht, in der sich eine Gruppe Bewohner gegen eine mysteriöse übernatürliche Bedrohung wehrt, die ihnen ihre verbleibende Lebenszeit zu nehmen droht.

Am 28. Mai startet die zweite Staffel der Comedy-Serie „The Four Seasons“. Dabei begleiten vier gemeinsame Urlaube im Laufe eines Jahres eine Gruppe von Freunden, die nach einem schweren Verlust über verpasste Chancen und neue Lebensabschnitte nachdenken.

Alle neuen Filme und Serien im Mai:

1. Mai

Glory: In einem kleinen Boxzentrum gehen zwei Brüder einem Mordfall nach, während sie ein problematisches Wiedersehen mit ihrem berühmten Vater bewältigen.

In einem kleinen Boxzentrum gehen zwei Brüder einem Mordfall nach, während sie ein problematisches Wiedersehen mit ihrem berühmten Vater bewältigen. Meine geliebte Señorita: Als eine junge Frau aus traditioneller Familie von ihrer Intersexualität erfährt, macht sie sich auf die Suche nach sich selbst, ihrer Identität und unerwarteter Liebe.

Als eine junge Frau aus traditioneller Familie von ihrer Intersexualität erfährt, macht sie sich auf die Suche nach sich selbst, ihrer Identität und unerwarteter Liebe. Der Schwiegersohn: José Sánchez wird nach einer Krise zum gefürchteten politischen Strippenzieher. Doch diesmal reichen weder sein markanter Schnurrbart noch sein scharfes Mundwerk aus.

José Sánchez wird nach einer Krise zum gefürchteten politischen Strippenzieher. Doch diesmal reichen weder sein markanter Schnurrbart noch sein scharfes Mundwerk aus. Swapped – Getauscht: Ein winziger Waldbewohner und ein majestätischer Vogel tauschen unfreiwillig ihre Körper und müssen zusammenhalten, um das wildeste Abenteuer ihres Lebens zu überstehen.

Ein winziger Waldbewohner und ein majestätischer Vogel tauschen unfreiwillig ihre Körper und müssen zusammenhalten, um das wildeste Abenteuer ihres Lebens zu überstehen. Trauzeugen: Bei der Rettung einer Hochzeit geraten ein ungleiches Paar aus Anwalt und Therapeutin ständig aneinander, bis sie merken, dass sich Gegensätze anziehen.

3. Mai

Sonne und Beton: In einem sozialen Brennpunkt in Berlin gelingt vier Jungs ein Einbruch an ihrer Schule. Es folgt eine chaotische Kettenreaktion mit unerbittlichen Folgen.

4. Mai

Dr. Seuss: Horton!: Staffel 2: Keine Sorge, sie sind schon da, um zu helfen! Ob bei einer Schatzsuche oder beim Überqueren einer Schlammgrube, Horton und Samson lösen jedes Problem und geben nie auf.

Keine Sorge, sie sind schon da, um zu helfen! Ob bei einer Schatzsuche oder beim Überqueren einer Schlammgrube, Horton und Samson lösen jedes Problem und geben nie auf. Mädchen Mädchen: Drei befreundete Teenagerinnen verbringen einen Sommer mit chaotischen Beziehungen, während sie versuchen, endlich ihren ersten Orgasmus zu erleben.

5. Mai

Funny AF with Kevin Hart: Kevin Hart bereist die USA, um mit seinen Comedy-Kollegen den nächsten Stand-up-Superstar zu finden, der in einer Live-Abstimmung gewählt wird.

6. Mai

Worst Ex Ever: Staffel 2: Von tödlichen Rachefeldzügen bis hin zu brutalen Entführungen: Diese wahren Geschichten um Missbrauch und Überleben zeigen, was passieren kann, wenn Liebe zum Albtraum wird.

Von tödlichen Rachefeldzügen bis hin zu brutalen Entführungen: Diese wahren Geschichten um Missbrauch und Überleben zeigen, was passieren kann, wenn Liebe zum Albtraum wird. Love is Blind: Poland: Bei diesem Dating-Experiment verlieben und verloben sich polnische Singles, bevor sie sich zu Gesicht bekommen. Knistert es noch nach der ersten Begegnung?

Bei diesem Dating-Experiment verlieben und verloben sich polnische Singles, bevor sie sich zu Gesicht bekommen. Knistert es noch nach der ersten Begegnung? Countdown: Rousey vs. Carano: Begleite die MMA-Legenden Ronda Rousey und Gina Carano ins Trainingslager, bevor sie für ihren lang erwarteten, absolut sehenswerten Kampf in den Käfig zurückkehren.

Begleite die MMA-Legenden Ronda Rousey und Gina Carano ins Trainingslager, bevor sie für ihren lang erwarteten, absolut sehenswerten Kampf in den Käfig zurückkehren. The Handmaid’s Tale Staffel 1-6: Ein totalitäres Regime übernimmt die Kontrolle über die USA. Eine Frau, die zur Mutterschaft gezwungen wird, leistet Widerstand, um ihre Tochter zu finden und zu fliehen.

7. Mai

Der Kastanienmann: Versteckspiel: Nachdem eine Frau verschwindet, jagt die Polizei in Kopenhagen eine Person, die ihre Opfer mit einem unheimlichen Kinderreim verhöhnt. Nach dem Roman „Der Kuckucksjunge“.

Nachdem eine Frau verschwindet, jagt die Polizei in Kopenhagen eine Person, die ihre Opfer mit einem unheimlichen Kinderreim verhöhnt. Nach dem Roman „Der Kuckucksjunge“. Legends: Als Großbritannien in den 90ern von einer Drogenwelle überschwemmt wird, ermittelt ein Zollteam verdeckt, um die Gangs dahinter zu zerschlagen. Nach einer wahren Geschichte.

Als Großbritannien in den 90ern von einer Drogenwelle überschwemmt wird, ermittelt ein Zollteam verdeckt, um die Gangs dahinter zu zerschlagen. Nach einer wahren Geschichte. My Dearest Assassin: Eine Frau mit seltener Blutgruppe wird zur Zielscheibe und findet Schutz bei dem tödlichen Killer, den sie liebt. Gemeinsam kämpfen sie ums Überleben.

Eine Frau mit seltener Blutgruppe wird zur Zielscheibe und findet Schutz bei dem tödlichen Killer, den sie liebt. Gemeinsam kämpfen sie ums Überleben. USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze: In dieser Doku wird Brasiliens Weg zum Weltmeister 1994 mit Interviews und nie zuvor gezeigten Aufnahmen aus den privaten Archiven der Spieler aufgezeigt.

8. Mai

Danke – Nächster!: Staffel 3: Nach einer schmerzhaften Trennung muss Leyla die Kraft finden, ihr Gefühlschaos zu ordnen und herauszufinden, wen sie wirklich liebt und wer sie sein will.

Nach einer schmerzhaften Trennung muss Leyla die Kraft finden, ihr Gefühlschaos zu ordnen und herauszufinden, wen sie wirklich liebt und wer sie sein will. My Royal Nemesis: Eine zum Tode verdammte Schurkin aus der Joseon-Zeit erwacht im heutigen Seoul – wo ein skrupelloser Jaebeol-Erbe möglicherweise ihre einzige Chance ist, ihr Schicksal abzuwenden.

Eine zum Tode verdammte Schurkin aus der Joseon-Zeit erwacht im heutigen Seoul – wo ein skrupelloser Jaebeol-Erbe möglicherweise ihre einzige Chance ist, ihr Schicksal abzuwenden. Das Glück hat acht Arme: In dieser rührenden Bestseller-Verfilmung freundet sich eine Witwe bei ihrer abendlichen Arbeit im Aquarium mit einem cleveren Oktopus und einem verlorenen jungen Mann an.

11. Mai

Pop Culture Jeopardy!: Musik, Fernsehen, Filme u. v. m. Diese Themen müssen die Teams in dieser Popkultur-Quizshow beherrschen, wenn sie sich 300.000 US-Dollar sichern wollen. Moderation: Colin Jost.

Musik, Fernsehen, Filme u. v. m. Diese Themen müssen die Teams in dieser Popkultur-Quizshow beherrschen, wenn sie sich 300.000 US-Dollar sichern wollen. Moderation: Colin Jost. The Roast of Kevin Hart: Der Comedian und Rockstar Kevin Hart wird am 11. Mai im Rahmen des „Netflix Is A Joke Fest“ im Kia Forum in Los Angeles LIVE auf die Schippe genommen. Als Moderator des Abends ist der Superstar-Comedian Shane Gillis bestätigt.

12. Mai

Devil May Cry: Staffel 2: Ein Krieg zwischen Hölle und Erde entbrennt, in dem sich Dante nicht nur seinen inneren Dämonen stellen muss, sondern auch dem einzigen Gegner, der ihm die Stirn bieten kann: seinem Zwillingsbruder Vergil.

Ein Krieg zwischen Hölle und Erde entbrennt, in dem sich Dante nicht nur seinen inneren Dämonen stellen muss, sondern auch dem einzigen Gegner, der ihm die Stirn bieten kann: seinem Zwillingsbruder Vergil. Untold UK: Jamie Vardy: Vom Teilzeit-Fußballer zur Premiere-League-Legende: Dies ist die Geschichte von Jamie Vardys beispiellosem Aufstieg an die Spitze trotz aller Widrigkeiten.

Vom Teilzeit-Fußballer zur Premiere-League-Legende: Dies ist die Geschichte von Jamie Vardys beispiellosem Aufstieg an die Spitze trotz aller Widrigkeiten. Marty, Life Is Short: Martin Short blickt zurück auf ein Leben voller Freude in dieser Doku mit klassischen Clips, neuen Interviews und hochkarätigen, nie zuvor gezeigten privaten Aufnahmen.

13. Mai

Perfect Match: Staffel 4: Mehr Partnerwechsel, mehr Funken, mehr Drama: Reality-Stars u. a. aus „Love Is Blind“ und „Love Island“ sorgen für Wirbel. Doch wer findet das perfekte Gegenüber?

Mehr Partnerwechsel, mehr Funken, mehr Drama: Reality-Stars u. a. aus „Love Is Blind“ und „Love Island“ sorgen für Wirbel. Doch wer findet das perfekte Gegenüber? Between Father and Son Als eine Star-Anwältin die Familie ihres Verlobten besucht, kommt sie seinem Sohn aufgrund unterdrückter Spannungen und dunklen Geheimnisse gefährlich nahe.

Als eine Star-Anwältin die Familie ihres Verlobten besucht, kommt sie seinem Sohn aufgrund unterdrückter Spannungen und dunklen Geheimnisse gefährlich nahe. Gockel: Staffel 2: Die vier Freunde sind zurück, entschlossen, alles besser zu machen. Doch je chaotischer es wird, desto mehr fragen sie sich: Ist die Welt überhaupt bereit für sie?

Die vier Freunde sind zurück, entschlossen, alles besser zu machen. Doch je chaotischer es wird, desto mehr fragen sie sich: Ist die Welt überhaupt bereit für sie? Der Bus: Die Revolte der Les Bleus: Diese Doku handelt vom umstrittenen Streik des französischen Teams bei der WM 2010, der weltweit für Schlagzeilen und im eigenen Land für Empörung sorgte.

Diese Doku handelt vom umstrittenen Streik des französischen Teams bei der WM 2010, der weltweit für Schlagzeilen und im eigenen Land für Empörung sorgte. Can a Song Save Your Life?: Als ein erfolgloser Musikproduzent in einer Bar eine vielversprechende Singer-Songwriterin entdeckt, beschließt er, ihre Karriere zu fördern – und seine eigene zu retten.

14. Mai

Nemesis: Ein unerbittlicher Polizist aus L.A. versucht vehement, den Drahtzieher hinter einer Reihe von Diebstählen zu fassen. Doch am Ende kann sich nur einer durchsetzen.

Ein unerbittlicher Polizist aus L.A. versucht vehement, den Drahtzieher hinter einer Reihe von Diebstählen zu fassen. Doch am Ende kann sich nur einer durchsetzen. Soul Mate: Voller Schuld und Zweifel flieht Ryu aus Japan nach Berlin, wo ihn der koreanische Boxer Johan rettet. In der Folge verstricken sich ihre Schicksale über viele Jahre.

15. Mai

Berlin und die Dame mit dem Hermelin: In diesem Spin-off zur weltweit erfolgreichen Serie „Haus des Geldes“ plant der bekannte Kriminelle mit dem Decknamen Berlin den Raub eines unbezahlbaren Kunstwerks in Sevilla.

In diesem Spin-off zur weltweit erfolgreichen Serie „Haus des Geldes“ plant der bekannte Kriminelle mit dem Decknamen Berlin den Raub eines unbezahlbaren Kunstwerks in Sevilla. The WONDERfools: In dieser wilden Actionkomödie über die Jahrhundertwende stolpert eine schräge Truppe über Superkräfte und bekämpft das Böse, während die Weltuntergangsstimmung zunimmt.

In dieser wilden Actionkomödie über die Jahrhundertwende stolpert eine schräge Truppe über Superkräfte und bekämpft das Böse, während die Weltuntergangsstimmung zunimmt. The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird: Eine Teenagerin fährt mit dem Auto in ein Gebäude und tötet ihren Freund und dessen Kumpel. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, wird in dieser Doku zu einem Mordfall.

Eine Teenagerin fährt mit dem Auto in ein Gebäude und tötet ihren Freund und dessen Kumpel. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, wird in dieser Doku zu einem Mordfall. Emergency Room: Die Notaufnahme Staffel 1-14: Notärzte und Personal des Cook County General Hospital in Chicago ringen mit Entscheidungen um Leben oder Tod, moralischen Dilemmas und persönlichen Dramen.

17. Mai

Ronda Rousey vs. Gina Carano: Die legendären MMA-Pionierinnen Ronda Rousey und Gina Carano kehren für einen heiß erwarteten Megakampf von Most Valuable Promotions in den Käfig zurück.

19. Mai

Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul: Zur Halbzeit des Champions-League-Finales 2005 lag Liverpool 0:3 zurück. Was dann geschah, schrieb Fußballgeschichte. Die Spieler blicken in dieser Dokumentation zurück.

Zur Halbzeit des Champions-League-Finales 2005 lag Liverpool 0:3 zurück. Was dann geschah, schrieb Fußballgeschichte. Die Spieler blicken in dieser Dokumentation zurück. Wanda Sykes: Legacy: Wanda Sykes kehrt an ihre alte Uni zurück und nimmt mit ihrem furchtlosen Humor alles aufs Korn – von der Weltlage bis zu kulturellen Differenzen bei Waschlappen.

20. Mai

Carísima: Die temperamentvolle Influencerin und Vollzeit-Diva Caro Pardíaco hat alles, was das Herz begehrt: bis ein Stalker kurz vor ihrem 30. Geburtstag droht … den Vibe zu killen.

21. Mai

The Boroughs: In einer perfekt scheinenden Seniorengemeinde stellt sich eine zusammengewürfelte Gruppe einer übernatürlichen Bedrohung, um zu verhindern, dass sie ihnen das Einzige raubt, was sie nicht haben: Zeit.

In einer perfekt scheinenden Seniorengemeinde stellt sich eine zusammengewürfelte Gruppe einer übernatürlichen Bedrohung, um zu verhindern, dass sie ihnen das Einzige raubt, was sie nicht haben: Zeit. James.: James Rodríguez, Kolumbiens legendärer Fußballer mit der Nummer 10, erzählt in dieser Dokuserie von seinem Aufstieg zum Ruhm, von Skandalen und Hoffnungen für sein Team.

22. Mai

Mating Season: Von den Machern von „Big Mouth“ stammt diese unglaublich derbe Animationskomödie für Erwachsene über Liebe, Sex und Beziehungen, die in der Tierwelt spielt.

Von den Machern von „Big Mouth“ stammt diese unglaublich derbe Animationskomödie für Erwachsene über Liebe, Sex und Beziehungen, die in der Tierwelt spielt. Ladies First: Das Leben eines Machos steht Kopf, als er in einer Parallelwelt erwacht, in der Frauen das Sagen haben. Die humorvolle Satire rechnet mit Geschlechterklischees ab und schickt Männer in eine Welt, in der sie plötzlich das ‚schwache Geschlecht‘ sind.

26. Mai

Untold UK: Vinnie Jones: Dies ist die Geschichte von Vinnie Jones – Aufstieg, Fall, Platzverweise, FA-Cup-Triumph und unerwartetes Comeback eines der berüchtigtsten Raubeine des Fußballs.

27. Mai

Due spicci – Das nötige Kleingeld: Zero und Wildschwein führen eine kleine Bar. Geldsorgen und Missverständnisse setzen ihnen zu, und ausgerechnet jetzt taucht jemand aus der Vergangenheit wieder auf.

28. Mai

Achtsam Morden: Staffel 2: Björn Diemel ist zurück und achtsamer denn je. Doch einen Mafia-Clan entspannt zu führen, fällt schwer. Zeit, sich den Bedürfnissen seines inneren Kindes zu widmen.

Björn Diemel ist zurück und achtsamer denn je. Doch einen Mafia-Clan entspannt zu führen, fällt schwer. Zeit, sich den Bedürfnissen seines inneren Kindes zu widmen. The Four Seasons: Staffel 2: Vier Jahreszeiten, vier gemeinsame Urlaube: Während die Freunde einen schweren persönlichen Verlust verarbeiten, setzen sie sich mit den Versäumnissen und Neuanfängen auseinander, die das Älterwerden mit sich bringen.

Vier Jahreszeiten, vier gemeinsame Urlaube: Während die Freunde einen schweren persönlichen Verlust verarbeiten, setzen sie sich mit den Versäumnissen und Neuanfängen auseinander, die das Älterwerden mit sich bringen. Gladiator II: Zwischen Überlebenskampf und Rache: Ein Gladiator mit legendärer Abstammung kämpft im Kolosseum, um Roms korrupte Kaiser zu stürzen und die Zukunft der Stadt zu sichern.

29. Mai

Calabasas Confidential: In dieser opulenten Reality-Serie kehrt eine Gruppe von Freunden und Ex-Liebhabern von der Uni zurück in das luxuriöse Leben Südkaliforniens – Dramen und Rivalitäten vorprogrammiert.

In dieser opulenten Reality-Serie kehrt eine Gruppe von Freunden und Ex-Liebhabern von der Uni zurück in das luxuriöse Leben Südkaliforniens – Dramen und Rivalitäten vorprogrammiert. Brasilien 70: Der dritte WM-Stern: 1970 betrat die brasilianische Nationalmannschaft mit großen Träumen den Platz und stand vor einer überwältigenden Aufgabe: als erstes Team dreimal Weltmeister zu werden.

1970 betrat die brasilianische Nationalmannschaft mit großen Träumen den Platz und stand vor einer überwältigenden Aufgabe: als erstes Team dreimal Weltmeister zu werden. Rafa: In dieser Dokuserie reflektiert Rafael Nadal, einer der größten Tennisspieler aller Zeiten, seine Karriere, sein Vermächtnis und seine letzte Saison auf dem Platz.

31. Mai