TextSniper für Mac vorübergehend kostenlos

Seit Einführung der Texterkennung von Apples Vorschau-Applikation lassen sich so gut wie alle Textinhalte auch kopieren – unabhängig davon, ob diese in PDF-Dokumenten, in Fotos oder in Screenshots auftauchen.

Sobald eine entsprechende Datei in Vorschau geöffnet wurde, lassen sich in dieser erkannte Textstellen einfach auswählen und kopieren. Teilweise kommt die Nutzung der Vorschau-Applikation jedoch einem Umweg gleich, etwa bei einem im Browser geöffneten Foto, dessen Textinhalte weiterverarbeitet werden sollen. Hier müsste das Bild erst gesichert und dann mit Vorschau geöffnet werden, um die Textbestandteile kopieren zu können.

TextSniper für die Mac-Menüleiste

Für solche Situationen bietet sich die Mac-Anwendung TextSniper an. Der Download für die Mac-Menüleiste übernimmt die Erkennung beliebiger, auf dem Monitor sichtbarer Texte und kopiert diese zur anschließenden Weiterverarbeitung.

Aktuell wird TextSniper mit einem 100-Prozentigen Preisnachlass vorübergehend kostenlos angeboten. Interessierte Nutzer müssen dafür lediglich diesem Link folgen und die Vollversion der kleinen Anwendung für 0 Euro „kaufen“. Alternativ kann der Code FREEFOR24H manuell an der Kasse eingegebene werden. Regulär beträgt der faire Preis der Anwendung knapp 8 Euro.

Simpel wie ein Screenshot

Im Alltagseinsatz ist die Nutzung von TextSniper mit der Anfertigung von Screenshots vergleichbar. Läuft die Anwendung im Systemhintergrund, können Anwender das Tastaturkürzel Shift+Command+2 (⇧⌘2) anschlagen, um TextSniper zu aktivieren und bekommen anschließend ein kleines Fadenkreuz, mit dem die fragliche Textstelle erfasst werden muss. Diese wird dann kopiert und steht zur weiteren Nutzung in der Zwischenablage zur Verfügung.

TextSniper kann die aktive Sprache selbstständig erkennen und ist weitgehend konfigurationsfrei nutzbar. Wer häufig mit einem ganz spezifischen Jargon zu tun hat, kann in der Anwendung zusätzlich zum Standard-Lexikon auch ein eigenes Wörterbuch anlegen, um die Erfassungsgenauigkeit weiter zu optimieren.